El Marbella busca en La Línea su primera victoria a domicilio JULIO RODRÍGUEZ La prioridad es mantener la portería a cero y el técnico, Cubillo, apunta que el equipo sólo entrará en zona de 'play-off' si deja de encajar goles JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA Sábado, 5 octubre 2019, 23:56

Partido para crecer. El Marbella visita esta tarde, a las 17.00 horas, el Municipal de la Línea para medirse al Linense en un clásico entre históricos del grupo IV de Segunda B. Empatados con 10 puntos en la quinta y sexta plaza, ambos persiguen los cuatro primeros puestos que dan acceso a la promoción de ascenso a la categoría de 'plata'. Siempre hubo una rivalidad especial, aunque los marbellíes han hecho una apuesta más decidida para ascender esta temporada. Además de la rivalidad en el campo, se espera que las aficiones acompañen a sus equipos en las gradas después de unas primeras jornadas más frías en cuanto a ambiente.

El Marbella es junto al líder, San Fernando, el único invicto. En ataque también es el máximo realizador (10 goles), empatado con San Fernando y Algeciras, y los tres encuentros a domicilio los ha cerrado con empates. Con este bagaje quien no haya visto los partidos quedará convencido del buen nivel por las estadísticas. Sin embargo, el equipo sigue mostrando fisuras. En seis jornadas no ha conseguido dejar una sola vez la portería a cero pese a contar con Wilfred, sin mucho debate el mejor guardameta de Segunda B los tres últimos años. Pero hasta el sevillano ha empezado un partido en el banquillo.

El entrenador, David García Cubillo, tiene claro que acabar imbatido es prioritario. «Hasta que no dejemos la portería a cero, no vamos a estar en puestos de 'play-off' y tenemos que trabajar entre todos para que esto no ocurra». El conjunto blanquillo pierde gran parte de los puntos en el mal de las segundas partes. No cierra los duelos y acaba encajando, como la semana anterior contra el Sanluqueño, que sacó un punto en el minuto 87. «En los últimos partidos se han escapado en los minutos finales. Si hubiéramos marcado el segundo, los habríamos liquidado», sentencia el técnico.

El lateral Saúl González es la única baja. Vuelve después de un mes Paulo Vítor. El brasileño, fichado para marcar diferencias, regresa a la dinámica de equipo, aunque habrá que comprobar si su falta de ritmo le impide salir en el once o Cubillo piensa que la mejor manera de reincorporarse es de salida. Lolo Pavón acumula cuatro amarillas y podría descansar para llegar sin sanción a los choques directos en casa contra Cartagena y Recreativo. Faurlín es el otro futbolista que siempre ha partido como titular con el central. Tras una semana de asueto, Óscar García volverá a la punta del ataque. Los únicos que quedan por debutar en este mes y medio son Javi López y el chino Xiong.

Por su parte, el Linense arrastra dos derrotas ligueras consecutivas. La alegría ha llegado esta semana con su victoria por 4-0 contra el Conquense, de Tercera División, en la Copa Federación. El entrenador, Jordi Roger, hizo rotaciones para reservar a sus efectivos contra el Marbella.

Alineaciones probables:

Linense: Javi Montoya, Sergio Rodríguez, Álvaro Vega, Carrasco, Tomás, Jordán Sánchez, Albisua, Musa, Manu Molina, Tito Malagón y Dopi.

Marbella: Wilfred, Marcos Ruiz, Cruz, Dani Pérez, Redru, Elías, Faurlín, Mustafá, Añón, Juergen y Óscar García.

Árbitro: Peña Varela (sevillano).

Campo y hora: Municipal de La Línea, hoy, 17.00 horas.