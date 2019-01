El Jumilla le saca los colores al Marbella (0-3) Julio Rodríguez Cubillo se estrena en el banquillo con un 0-3 contra un Jumilla alegre y eficaz que mete en descenso el Marbella JULIO RODRÍGUEZ Lunes, 7 enero 2019, 16:41

0 Marbella Wilfred (1), Ismael Gallar (2), Marcos Ruiz (2), Lolo Pavón (2), Rafa Muñoz (2), Hakim (1), Álex Bernal (1) (Sillero (1) min. 71), Mustafá (1) (NDiaye (1) min. 63), Juergen (1), Juanma (2) (Manu Molina (1) min. 45) y Montero (2). 3 Jumilla Simon (1), Mario Marín (1), Migue Marín (1), Edu Luna (2), Leak (2), Manolo (1), Peque (3), Manu Mikel (2) (Salvi (1) min. 81), Carlos Álvarez (1) (Diego Sánchez (1) min 67), Ming Yang (3) (Bouba (3) min 73) y Óscar Rico (3). Árbitro González Francés. Amonestó a Álex Bernal, Hakim y Leak. Goles 0-1, min. 45: Óscar Rico. 0-2, min. 53: Peque. 0-2, min. 75: Bouba. Campo Antonio Lorenzo. Unos 400 espectadores. Montero y Juanma , que acabó lesionado, fueron los más activos pero ninguno mereció el título de 'el mejor' en un partido sin un líder en el campo. el detalle David Cubillo se estrenó en el banquillo con su segundo entrenador en la nueva etapa que arranca hasta junio de 2020 El próximo partido Contra el Almería B. Domingo 14 de enero, a las 12.00 horas en el Antonio Lorenzo.

El entrenador nuevo no es mago. Sin refuerzos, con cuatro bajas de titulares y con los mismos hombres que han perdido cinco partidos en las últimas seis jornadas no hubo margen para hazañas en el estreno de David García Cubillo. El Marbella sucumbió 0-3 contra un rival directo por la permanencia, el Jumilla. Es la derrota más abultada de la temporada en el Antonio Lorenzo. Los murcianos se adelantaron en la última acción de la primera mitad de la mano de Óscar Rico. El delantero generó el 0-2 al inicio de la segunda parte y Bouba con un gol de Primera división finiquitó el encuentro. Después de dos semanas de parón no llegó ni un fichaje y los costasoleños lo pagaron con creces. Por primera vez en la temporada se mete en descenso directo. No tardarán en llegar las incorporaciones porque los dos próximos partidos con Almería B y Malagueño son fundamentales para salir del pozo.

De entrada Juergen y Hakim tenían la oportunidad de demostrar que tienen su sitio en el once. El colombiano apenas entró en juego y el pivote defensivo fue correcto cubriendo la parcela ancha. Sorprendió ver al delantero Juanma pegado a la banda derecha para surtir de balones a Montero en vez de ser él quien finalizara las jugadas. La entrega del sevillano destacó por encima del resto junto a la sobriedad de Ismael Gallar, uno de los teóricos descartes que se ganó un tachón en la lista. Muy poquito fútbol en una primera parte donde solo contamos dos chutes entre los tres palos, ambos de los visitantes. El planteamiento era sencillo y práctico. Balones orientados en diagonal desde la defensa a Juanma y Mustafá en los costados para pisar pronto área. La otra variante, dentro de la misma idea, era colgar envíos a Montero para iniciar juego ofensivo. El cuero fue para el conjunto murciano que asumió la posesión jugando como en casa.

Dentro de lo aburrido para el espectador imparcial, los pocos que acudieron al Antonio Lorenzo tenían la esperanza de ver algún cambio. Actitud y esfuerzo no faltó, la defensa adelantada funcionaba, la presión tuvo sus frutos, aunque no daban continuidad a los robos. Juanma cayó lesionado en su tobillo derecho pero aguantó la primera parte vaciándose en los dos lados del campo. Dos faltas de estrategia propiciaron los únicos 'uy' de la grada. Ambas acciones dejaron la posibilidad a Montero de rematar con ventaja, pero no encontró portería. El duelo entre equipos presidido por dirigentes chinos se jugaba en función de aprovechar el error del rival y quien lo cometió fue el Marbella. Mustafá se lio sacando la pelota desde el lateral izquierdo. Ming Yang, mediapunta con clase, aprovechó el regalo para servir un balón a Óscar Rico que batió en el área por el palo corto a Wilfred. Con el minuto 45 cumplido subió el 0-1 con el golpe moral consecuente camino a los vestuarios.

La mala noticia del resultado engordó con la lesión de Juanma que tuvo que dejar su sitio a Manu Molina, pero lo peor estaba por llegar. En un latigazo por banda el Jumilla reventó las opciones de remontada. Óscar Rico ganó la línea de fondo por el flanco izquierda y desde atrás Peque cabeceó en el borde del área chica ante una deficiente salida de Wilfred que no acertó a despejar. Solo corría el minuto 53, NDiaye y Sillero refrescaron poco después el ataque con más protagonismo del italiano que del sevillano. Un gol anulado a Montero a un cuarto hora del final pudo cambiar la dinámica, pero en la siguiente jugada llegó el golazo de la mañana. La primera pelota que tocó el portugués Bouba la incrustó en la escuadra derecha de Wilfred desde 23 metros. Silencio absoluto con el 0-3 en un serio correctivo basado en eficacia máxima del Jumilla y nula capacidad para generar ocasiones del Marbella.