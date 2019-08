Cubillo: «Salir a ascender no pesa en la mochila» Cubillo, en un entrenamiento. / J. Rodríguez Tras su gran final de campaña anterior, el entrenador del Marbella encara la temporada más exigente de la historia del club con el objetivo claro de subir a Segunda JULIO RODRÍGUEZ Sábado, 24 agosto 2019, 00:21

No empezó bien. Llegó como revulsivo a un Marbella en puestos de descenso y en su debut invernal sufrió un 0-3 contra el Jumilla que escoció ante su público. Entonces era impensable que David García Cubillo –junto a su segundo entrenador Carlos Rodríguez– fuera a pasar a la historia como el cuerpo técnico que logró la mejor vuelta completa del club. Embarcados en un bote salvavidas que deambulaba en puestos de descenso enderezaron el rumbo en la segunda parte del campeonato para convertirse en un fuera borda que alcanzó 40 puntos en 19 partidos, con sólo una derrota contra el Cartagena. Ascendió de la decimoséptima plaza a la séptima posición final con la merecida clasificación para disputar Copa del Rey. «Si le dan tres jornadas más el Marbella se mete en 'play-off' de ascenso», era el comentario más común entre los ojeadores, representantes y directivos que presenciaron el final liguero de los blanquillos en el Antonio Lorenzo Cuevas. Ahora el reto de subir a Segunda es el más exigente y ambicioso que ha marcado la entidad. Cubillo no da un paso atrás, confía en celebrar un triunfo en junio. La primera parada, Talavera de la Reina, mañana.

-¿Siente que esta vez la afición se cree que su equipo está hecho para ascender?

-Claro. Noto la ilusión, las ganas por vernos y por que esto empiece. Hay que tener los pies en el suelo porque esto es muy duro y muy largo. La clave será estar todos juntos cuando venga la mala racha, porque a todos los equipos le llegan. No podemos estar todos los partidos sin perder ni sacar la cantidad de puntos del año pasado porque es muy difícil. La diferencia entre los que acaban arriba y los que no está en que los momentos malos los pasemos unidos equipo y afición con tranquilidad. Vamos a intentar evitar que nos pase, pero es imposible que no te venga una mala racha.

-¿Pesa la mochila de salir a ascender a Segunda desde el inicio?

–Decir que queremos salir a ascender no tiene que ser ninguna mochila, ningún peso para nosotros. Así estamos doce equipos que queremos estar ahí. Por decir eso no vamos a salir ganando 1-0 ni perdiendo 0-1. Al final el campo es el que manda. Si tu haces las cosas bien contra el rival los noventa minutos estarás más cerca de la victoria. Nosotros soñamos en grande, pero somos conscientes que sin trabajo, sin humildad y sin correr más que los demás no conseguiremos nada.

-La plantilla reúne hasta siete caras nuevas, ¿está satisfecho con los fichajes?

-Sí, son jugadores que viene con el perfil que queremos. La mayoría tienen experiencia en Segunda B, quieren mejorar, crecer y han visto en el Marbella la posibilidad de desarrollar sus carreras con éxito. Estoy muy contento por el hecho de que se haya elegido a futbolistas con ambición, que no vienen a la ciudad de paseo, sino a demostrar que quieren llevar al equipo lejos.

-Las miras siempre están puestas en el gol: ¿Óscar García hará olvidar a Juanma?

-Ojalá. Juanma fue un jugador muy destacado la temporada anterior, pero queremos que sea más importante que él. Su predisposición, su profesionalidad, como cuida la alimentación y el descanso, seguro que le van hacer rendir al 100%. Luego sabemos que esto es muy caprichoso. Ojalá que le sonría la fortuna para sacar todo el potencial que tiene que es grande. Al final los números están ahí, es un futbolista de más de treinta partidos y doce goles por temporada.

-Esta pretemporada se ha llevado dos sorpresas: Javi López (22 años) y Malick (17 años) .¿Qué espera de estos jugadores?

- Javi es un chico al que vimos jugar en El Palo gracias a Marcos López, que lo vio haciendo un gran trabajo y nos mandó un vídeo. Se veían cosas para hacerle las pruebas y, cuando llegó aquí, él solito se encargó de todo. Demostró en cada entrenamiento y cada amistoso que tiene nivel para estar con nosotros para pertenecer al Marbella y espero que la semana que viene ya pueda recuperarse de la lesión para volver. El tema de Malick (internacional senegalés sub-17) fue igual. Trujillo está haciendo un trabajo fantástico en la cantera. Lo vio, me comentó que es un jugador juvenil que está para hacer el 'stage' de pretemporada y nos lo llevamos. Se le ve que quizás le falta algo de entrenamientos y conceptos tácticos. Todo lo que hace es porque lo intuye. Creo que trabajando con él tiene potencial. La idea que tiene el club es dar oportunidades a gente que tiene hambre y ganas para que se queden y sean importantes.

-¿Quién es el líder del Marbella en el campo?

- Tenemos futbolistas con mucha capacidad de liderazgo, pero no nos gusta personalizar en uno. La clave es la fuerza del grupo. No vamos a buscar a un futbolista que cargue con estas cosas. La idea es que todos los elementos sumen para ir juntos hacia delante.

-¿Cómo afronta el equipo el arranque liguero?

-Estamos con muchas ganas de volver a la rutina, de competir. Queremos dejarnos de tantas pruebas y de los partidos amistosos porque al final la pretemporada se hace muy larga. El equipo llega bastante preparada para encarar el inicio liguero en un sitio difícil, como lo es Talavera.

–En estas primeras jornadas ligueras la carga de trabajo de la pretemporada se aprecia en todos los equipos. ¿Jugarán los mejores futbolistas o los que estén a un nivel físico superior?

– En este momento inicial hay jugadores que cogen la forma antes que otros, pero aquí todos han dado un rendimiento grandísimo en los test físicos que hemos hecho. Los que salgan tendrán buen tono seguro. Ahora falta por visualizar partidos de los rivales, lo importante es uno mismo y que nosotros compitamos bien.

-Estrenan su exclusivo autobús, 'modo Champions', en este desplazamiento.

– Para empezar nos toca el viaje más largo de la temporada y es que tenemos hasta ganas de viajar para empezar bien. Nos ha venido de lujo (risas). Con las ganas que uno tiene, la ilusión por competir ya estando todos juntos, seguro que saldrá algo bueno.