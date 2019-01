Dani Pérez, nuevo central del Marbella: «Esto es de todos y hay que sacarlo» Dani Pérez, ayer. / J. Rodríguez A sus 25 años espera relanzar su trayectoria en la temporada y media que ha firmado con el club JULIO RODRÍGUEZ Viernes, 11 enero 2019, 00:56

El sevillano Dani Pérez posó ayer con la elástica blanquilla en su presentación como jugador del Marbella. Su inactividad le impedirá lucirla el domingo a las 12.00 horas en el Antonio Lorenzo contra el Almería B. Sin embargo, se mostró ilusionado con poder exhibir su mejor versión para ayudar al cuadro costasoleño a salir de los puestos de descenso a Tercera. A sus 25 años espera relanzar su trayectoria en la temporada y media que ha firmado con el club. Procede del Murcia, donde sólo ha disputado cuatro encuentros la presenta campaña (no juega desde el 2 de diciembre contra el Jumilla).

Oficio y experiencia, premisas que destacaron desde Best of Youpara firmar futbolistas en el mercado invernal, no le faltan al zaguero. Jugó a buen nivel en el UCAM, Cacereño y Toledo. Ahora sabe que su nuevo club apuesta fuerte. «Hablé tanto con Héctor (director general) como con Marcos López (director adjunto de Best of You) y me explicaron el proyecto. Tenía ofertas de equipos mejor clasificados, pero esta es la oportunidad», comentó. Pese a la delicada situación clasificatoria, afirmó que van a revertir la situación. «Se hacen muchas cosas bien, pero este año no están saliendo las cosas. Esto es de todos y tenemos que sacarlo entre todos». En ese sentido quiso lanzar un mensaje a la afición: «Que nos apoyen en todo lo posible y que aguanten, que de aquí a largo plazo disfrutaremos todos».

Dani Pérez llega para fortalecer la línea de centrales, aunque no ha descartado cubrir otra posición porque ha actuado también como lateral derecho y 'pivote' defensivo. El Marbella sigue peinando el mercado en busca de otro central, un 'pivote' defensivo y un extremo.