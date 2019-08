El Marbella quiere mostrar su poderío en su estreno en casa Cubillo da instrucciones a sus jugadores. :: J. RODRÍGUEZ Lolo Pavón y Dani Pérez estarán disponibles ante el ascendido Villarrobledo mientras Javi López continúa lesionado JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Domingo, 1 septiembre 2019, 00:51

El Marbella más ambicioso se presenta en partido oficial en el Antonio Lorenzo Cuevas con la firme idea de exhibir su poderío. El único objetivo es ascender a Segunda desde el primer lugar del grupo IV. El primer rival en casa es el Villarrobledo, un humilde recién ascendido con historia en la división de 'plata'. El cuadro blanquillo es otro. La estructura se ha fortalecido con inversión económica, equipamiento, material y disposición de equipos de categoría superior. El último elemento, el moderno vestuario, que se estrena con taquillas personalizadas con vinilos de cada jugador, luces led y comodidades de un club de Primera.

A la apuesta deportiva, la mejora en infraestructuras de trabajo, la garantía institucional que está ofreciendo Best of You, sólo le faltan dos elementos fundamentales que no dependen de la planificación: que la afición responda llenando las gradas y suerte para que la pelota entre. El horario no acompaña. A las 11.00 horas empezará el choque en un domingo de cambio de mes. Generalmente el Marbella suele jugar a las 12.00, pero para evitar mayor calor se ha adelantado. Precisamente por la temperatura que se espera y la expectación que ha generado, un horario de tarde se acercaría más a encontrar Tribuna y Preferencia con mayor ambiente.

Hasta que los futbolistas no entren en su fastuoso vestuario, el cuerpo técnico no señalará a los 18 que se vistirán de corto. Lolo Pavón ha superado sus problemas en el tobillo izquierdo. Pese a sufrir un esguince de grado 1 la pasada jornada, se ha entrenado con normalidad. Dani Pérez también sube la competencia para formar en la zaga con Cruz, sin olvidar a Marcos Ruiz, que acabó debutando contra el Talavera. Quien no ha evolucionado como se esperaba es Javi López, que deberá guardar reposo para volver al trabajo la próxima semana. Óscar García y Juergen se han entrenado con alguna molestia, pero se espera su concurso.

Tres opciones

El entrenador del Marbella, David Cubillo, no vacila cuando resalta que los jugadores pueden pasar de no estar convocados a titulares. En el centro del campo Álex Bernal, Juergen y Elías tienen las mismas opciones de acompañar a Faurlín. Añón, que el viernes cumplió 33 años, fue vital en el empate de la primera jornada y se disputa con Mustafá la plaza de acompañante de Óscar García. No hay confianzas ante un Villarrobledo que querrá resarcirse de su derrota inaugural en casa, contra el Linense (0-2).

Los orígenes del Villarrobledo se extienden a 1920. Su punto álgido fue un ascenso a Segunda. En la temporada 1961-62 acabó 'farolillo rojo' en una liga que ganó el Córdoba con el Málaga segundo. Especialmente extraordinario fue el partido entre el Málaga y el Villarrobledo. Los albaceteños, sumidos en una crisis económica profunda, comunicaron que no tenían recursos para viajar a partir de marzo. El Málaga, que se jugaba el ascenso, tuvo un detalle que el conjunto robleño refleja en su historia. Pagó el autocar hasta La Rosaleda y el alojamiento en el hotel Vasconia. Poco faltó para dar la sorpresa: el partido concluyó 3-2. Tras refundaciones, el club vuelve a Segunda B 57 años después con un presidente de 35 años, Berni de la Cruz, y su hermano Alfonso en una estructura ya saneada.

Marbella: Wilfred, Saúl, Dani Pérez, Cruz, Redru, Faurlín, Juergen, Samu Delgado, Paulo Vítor, Añón y Óscar García.

Villarrobledo: Salcedo, Pablo García, Juanma, Perona, Nacho Huertas, Chato, Agus Alonso, Isma, Dani Lozano, José Rodríguez y José Carlos.

Árbitro: González González (tinerfeño).

Campo y hora: 11.00, Antonio Lorenzo Cuevas.