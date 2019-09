El Malagueño, que se sitúa líder, y el Vélez confirman su buen arranque El meta del Porcuna ve cómo el balón se introduce en las mallas en uno de los goles. :: MIGUE FERNÁNDEZ Ambos han sumado los seis puntos en juego mientras que el Alhaurín sorprendió a domicilio al Mancha Real y El Palo ganó el derbi al Antequera JUAN RAMÓN PADILLA MÁLAGA. Domingo, 1 septiembre 2019, 23:45

El Atlético Malagueño y el Vélez volvieron a ganar y se han instalado en la zona de privilegio después de sumar los seis puntos en juego. El cuadro malaguista es líder tras ganar por 2-0 al Porcuna y los veleños se deshicieron de uno de los favoritos, el Polideportivo Ejido, en el Vivar Téllez por 2-1. Además, el Alhaurín de la Torre sacó su mejor versión para sumar su primer triunfo, y además en el complicado feudo de Mancha Real, y el duelo entre equipos que jugaron ligas de ascenso hace dos meses, El Palo y Antequera, se quedó en el Nuevo San Ignacio por dos goles en cinco minutos para los paleños.

El Palo-Antequera (2-0)

El equipo paleño aprovecha el despiste de su rival

El Palo logró ganar el derbi ante el Antequera el sábado en el Nuevo San Ignacio en un partido que disputaban dos equipos que habían arrancado con dudas y que saben que será complicado repetir estar entre los cuatro primeros. Los paleños se aprovecharon de que su rival salió desenchufado al duelo provincial para hacerse con el triunfo gracias a los goles de Escardó y el incombustible Nacho Aranda cuando sólo se llevaban cinco minutos. Después, un quiero y no puedo de un Antequera sin gol en este inicio de competición.

Malagueño-Porcuna (2-0)

El filial fue muy superior de principio a fin

El Atlético Malagueño fue muy superior en la mañana de ayer al recién ascendido Atlético Porcuna en la Ciudad Deportiva de la Federación, donde demostró ser mejor que el rival en posesión, calidad y, sobre todo, en las jugadas de ataque que generó. En la mediación del primer tiempo se produjo el primer tanto, obra de Julio (este ya es el segundo tanto del juvenil malaguista esta temporada), después de una buena asistencia de Antoñín. Corta fue la ventaja al descanso, ante un oponente más preocupado en defender y esperar que las fuerzas le aguantaran en el segundo tiempo. Pero el conjunto dirigido por Sergio Pellicer remató el triunfo con una excepcional jugada de Mario Mendes, que precisamente había entrado al campo por Julio. El futbolista guineano inventó una gran acción personal que levantó a los aficionados de los asientos. Seis goles a favor, invicto e imbatido, y líderes. Mejor comienzo imposible para el conjunto malaguista.

Vélez-El Ejido 2012 (2-1)

Victoria muy valioso del Vélez ante el potente Ejido

El otro equipo malagueño que suma los seis puntos en juego es el Vélez, que venció a uno de los favoritos, el Polideportivo Ejido, que el año pasado compartía Liga en Segunda B con el Malagueño. En el Vivar Téllez se vio un partido de idas y venidas al área, con mayor dominio de los ejidenses, pero con más acierto de los veleños, que se adelantaban en el minuto 11 con un doble remate de cabeza de Rafa Navarro. El primero lo paró Godino, pero el rechace no pudo pararlo. Antes, el Ejido ya había avisado con dos remates de Vicario. Uno lo paró Martin Mapisa y el otro dio en la parte superior del larguero. El balón lo controlaba el conjunto almeriense, estructurado para recuperar la categoría perdida, pero no tuvo su tarde en ataque. Con dos remates de Alberto se llegaba al descanso con esa ventaja mínima. En el segundo tiempo, el Vélez cerró aún más la defensa y dejó menos huecos, pero no tuvo apenas la pelota, con jugadores como Dani González, Vergara o Javi Fernández estaban más atentos a defender. Y esta vez, en la primera ocasión que tuvo el Ejido en el segundo tiempo, llegó el empate, y fue el malagueño Rubén el que dentro del área, algo escorado a la izquierda, remató abajo y cruzado para hacer el empate en el minuto 61. Pero casi en la siguiente jugada, cedió un córner inocente El Ejido, y en el mismo encontró el Vélez un penalti salvador que iba a darle los tres puntos tras ejecutarlo Javi Fernández. A partir de ahí, no concedió ni una ocasión más y el cuadro axárquico aseguró el triunfo.

Mancha Real-Alhaurín (1-2)

Magnífico partido y brillante triunfo del Alhaurín

Sin duda, el Alhaurín de la Torre firmó en la tarde de ayer una de las sorpresas de esta segunda jornada al imponerse por 1-2 en el campo de la Juventud de Mancha Real, recuperándose así de la pérdida de puntos ante el Malagueño en el campo El Pinar la semana anterior. Los de Vicente Ortiz estuvieron pletóricos de facultades en defensa y complicaron la tarde a un rival espeso en ataque, y que se vio sorprendidos por el gol de Álex Ruiz en el minuto 27, tras el rechace en un córner. La victoria estaba más cerca con el gol de nuevo de Álex Ruiz en el 54, pero tocaba sufrir y Sandro paró un penalti al local Manu Castillo y Nando puso la emoción a falta de siete minutos, con un gran gol de falta directa. Esos minutos fueron de alta tensión, pero el popular Lauro cerró filas en torno a su mejor hombre, el portero Sandro, y celebró un triunfo muy valioso que supone ganar su primer partido.