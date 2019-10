El Málaga se exhibió en Huelva con una goleada al 'decano' (1-5) El Dos Hermanas San Andrés de División de Honor Juvenil, en un torneo de pretemporada. :: / UDDH SAN ANDRES El Dos Hermanas San Andrés y el San Félix empataron, y el Vázquez Cultural y el 26 de febrero perdieron en la máxima categoría juvenil JOSÉ RIVAS MÁLAGA. Jueves, 10 octubre 2019, 00:26

Lo más llamativo del fin de semana, el feliz reencuentro del Málaga con el triunfo, así como la igualada del San Félix en su visita al Castilleja sevillano, y en el plano negativo, las derrotas contundentes en sus salidas del Vázquez Cultural marbellí y del 26 de Febrero.

Bueno fue el despertar del Málaga, que se impuso por 1-5 en su visita al Recreativo de Huelva. Un excelente partido el realizado por las huestes de Nacho Pérez, que además se reencontraron con el gol. Una victoria que llega a tiempo para engancharse en la lucha por el título. Mike, con tres dianas, y Fomba, con dos, fueron los nombres propios de este triunfo. De inicio, el cuadro blanquiazul salió con: Quintela, Essel, Guti, Muri, Moreno, Bernabeu, David, Da Costa, Jesús, Mike y Fomba. También contaron con minutos Jiménez, Delgado, Olmo e Hita.

Por su parte, el Dos Hermanas-San Andrés y el Calavera empataron (1-1) en El Duende. Un partido en el que se adelantaron los sevillanos en el marcador por medio de Jiménez y en el que los locales, pese a su insistencia, no estuvieron acertados cara al gol. No obstante, en el minuto 88 tuvieron el premio a la constancia y al dominio, firmando las tablas por medio de Ballesteros. El Dos Hermanas-San Andrés apostó por el siguiente once: Antonio, Orgianos, Guti, Víctor, Escaño, Nacho, Jose Miguel, González, Ballesteros, Oliva y Rodríguez. Mientras, Carlos, Corado, Cantero y Pagan fueron los cambios.

Otro empate fue el conseguido a domicilio por el San Félix en su visita al Castilleja de Sevilla (0-0). Cabe resaltar que el cuadro malacitano envió a la madera de la portería local sendos remates de Juanma y Roberto. El San Félix saltó al campo con Josemi, Vicario, Espínola, Daviti, Lucas, Modric, Bilal, Anás, Juanma, Adrián y Haitam. Más tarde también jugaron Hugo, David, Juanlu y Roberto. Menos suerte hubo para el 26 de Febrero, que cayó derrotado en casa del Granada (4-0).

Liga Nacional

El derbi provincial entre el Mortadelo y el Marbella se decantó del lado visitante por 0-2 después de un choque bastante disputado e igualado, aunque con acierto ofensivo marbellí. Juan Carlos e Ismael fueron los autores de los goles. En cuanto a las alineaciones, el Mortadelo salió con Jesús, Juanma, Bernabé, Francisco, Salvador, Ricardo, Jonathan, José Antonio, Alonso, Kenny y Ddin. Mientras, el Marbella optó por Alejandro, Mark, Juan Carlos, Óscar, Francisco, Esteven, Ismael, José Antonio, Álvaro, Carmona y Ángel.

Goleó el Málaga al Rusadir melillense por 7-1 en un partido que tuvo poca historia. Izan, con dos dianas; Sergio, con tres, y Hamed y Juan Luis, con otras dos por cabeza, materializaron la victoria. El once del Málaga lo compusieron Santiago, Zoilo, Yeray, Pablo, Juan Luis, Dani, Sergio, Alejandro, Izan, García y Joaquín. De la misma forma, volvió al sendero del triunfo el Conejito de Málaga, que se impuso por 1-0 al Maracena granadino. Un encuentro muy disputado y que resolvió para los locales Sergio en el minuto 21. El Conejito salió de inicio con Carlos, Malcolm, Arturo, Pablo, Rubén, Mateo, Sergio, Juan Antonio, Miguel, Sergio y Abel.

Por último, el Tiro Pichón perdió en su visita al Almería por 3-0, lo que le costó el liderato. Por tanto, el Granada pasa a encabezar la clasificación, con 12 puntos; el Málaga es tercero, con 10; el Tiro Pichón, cuarto (9 puntos); el Marbella, octavo (7); el Conejito Málaga, undécimo (6), y el Mortadelo ocupa el decimosexto y penúltimo lugar de la tabla, con sólo tres puntos.