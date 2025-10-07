El Málaga y otras cosas

No cabíamos en casa y parió la abuelita. Ese viejo dicho popular se adapta a la situación actual del Málaga que cuenta, o mejor dicho, ... no cuenta, con media plantilla inútil por lesiones, tarjetas y demás y ahora suma la suspensión de su entrenador, al que teníamos por moderado y reflexivo; aunque, claro, surgen situaciones que hacen saltar al más templado. Sobre todo si viaja a Santander 'con lo puesto' y pierde otro jugador por expulsión y luego el 3-0. O se busca ya un remedio urgente o una quinta derrota consecutiva sería fatal.

En cuanto a lo que ocurre por ahí, más de lo mismo aunque con las lógicas diferencias por su notoriedad. Del Real Madrid hay marejada de fondo porque al ya conocido vaivén del intocable Vinicius se ha unido la rabieta mal contenida de Valverde, otro jugador de los cuatro intocables del equipo, ahora de Xabi Alonso. Es evidente que el nuevo técnico quiere dejar claro y pronto que allí manda él. Pues muy bien. Los resultados irán aclarando el panorama que de momento ya se ha despejado con ese partido del sábado ante el Villarreal. Vinicius volvió por donde solía y Valverde ofreció otra lección de fuerza y coraje a las que nos tiene acostumbrados. Porque aparte de que ambos elementos se mantuvieran en la alineación del sábado en el equipo se produjeron varias escenas de generosidad y compañerismo. Mbappé ofreció el lanzamiento de penalti a su compañero Vinicius y, poco después fue el malagueño Brahim el que cedió a Mbappé un gol que aumentaría su ya colosal lista.

Pero es que aún queda otro díscolo que viene siendo noticia en las últimas semanas. Me refiero a Lamine Yamal, que no se sabía a ciencia cierta que estuviera lesionado y, sin embargo, jugó la semana pasada; en cambio el club azulgrana ha vuelto a exponer esa misteriosa lesión como excusa de la renuncia a la convocatoria de la selección nacional. Es un caso que, sin duda, dará mucho que hablar en sucesivas jornadas. Lo importante ahora es que las aguas revueltas se vuelvan mansas y todo funcione bien en el fútbol español. Y en especial en Málaga.