El hombre invisible se hace visible

El Gran Premio de Singapur se celebra de noche en el circuito urbano de Marina Bay de la ciudad-estado. Es como el de Mónaco, ... muy estrecho y entre muros. La calificación es casi el ochenta por ciento del resultado final, y ahí George Russell estuvo imperial al hacerse con la 'pole position' por delante de Max Verstappen, mientras que los pilotos de McLaren hipotecaron su Gran Premio con posiciones alejadas de la primera línea de parrilla, con lo que las posibilidades de adelantar eran luego mínimas.

También es verdad que desde verano, con las últimas decisiones de la FIA de controlar más exhaustivamente la flexión de los alerones traseros y delanteros, McLaren se ha resentido en su competitividad. A ello hay que sumarle que Red Bull parece haber encontrado 'algo' para volver a dar a Verstappen un plus que le permite volver a luchar por victorias y, de paso, por el campeonato. La carrera no tuvo más historia que la primera vuelta, en la que Norris adelanto con toque incluido a su compañero Oscar Piastri por la tercera posición, porque luego el inglés, aunque con más ritmo, no fue capaz de adelantar a Verstappen, que al ser segundo volvía a recortar puntos a los dos y se mete de nuevo en la lucha por el título de piloto, aunque los 'papayas' estén todavía a 69 puntos. Aún quedan cinco carreras y tres sprints, por lo que nada se puede descartar. Russell, al que siempre tachamos de invisible por estar cerca del podio, pero pasando inadvertido, en Singapur estuvo imperial. Logró la 'pole', se puso en cabeza desde la salida y dominó a placer, pudiendo en todo momento gracias a su rapidez gestionar el ritmo y los neumáticos. Y ya que hablamos de neumáticos, diré que fue una carrera de estrategia en su uso, con una premisa, que los neumáticos duros aguantaron muchas vueltas pero que todos los que los usaron no tuvieron un buen resultado al contrario de los que utilizaron estrategia de compuestos medio y blando. Si queremos emoción y cambios en las estrategias, la FIA debería de plantear a Pirelli que tendría que hacer neumáticos mucho más blandos y con una duración muy corta para que con ello hubiera más paradas y más posibilidades de estrategias entre los coches más rápidos y más lentos.

Carrerón de Fernando Alonso que después de una calificación excelente, llegando a la Q3 y con una parada de cambio de neumáticos lentísima, tuvo la paciencia y la maestría de volver a los puntos para finalizar séptimo, con un coche que su compañero de equipo no logra casi nunca hacer funcionar. El asturiano con un Mercedes, por ejemplo, estaría seguro luchando por el campeonato. Nuevo desastre en los Ferrari, que siguen sin ser nada competitivos. Se marchan de Singapur con otro fiasco, pues un sexto y octavo no es resultado para un equipo como ellos, pero también es cierto que es la primera carrera en la que Hamilton estuvo casi siempre por delante de Leclerc, a pesar de que al final se quedó sin frenos y tuvo que dejarle pasar y finalmente fue penalizado por saltarse los límites de pista repetidamente. Gran carrera de Carlos Sainz, penalizado en la calificación por un problema de medidas en su alerón trasero, que le obligó a salir último. Recuperó hasta llegar a hacerse con el ultimo punto. Y enhorabuena a McLaren, que a pesar del bajón actual y gracias un inicio de temporada espectacular, se hacen con el Campeonato de Constructores, por segundo año consecutivo.

¡Hasta Estados Unidos!