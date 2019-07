Valderrama: golf en un entorno único Valderrama, uno de los mejores campos del mundo. :: sur San Roque ofrece al viajero amante de este deporte las mejores instalaciones ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 3 julio 2019, 00:04

Si difícil resulta conseguir el éxito, aún lo es más mantenerlo. Requiere un gran esfuerzo material y humano, visión de futuro y, sobre todo, no dormirse en los laureles. El campo de mayor renombre y prestigio de España no se ha dejado mecer por los brazos de Morfeo, sino todo lo contrario: se ha mantenido siempre muy despierto, consciente de que la excelencia no es fruto de la casualidad, sino fruto del trabajo duro y bien hecho.

Valderrama es un campo puntero. Uno de los mejores de Europa. Cuenta con todo tipo de detalles. Durante la última década emprendió varias fases de modernización que le han llevado a la vanguardia en muchos aspectos técnicos que redundan en la sostenibilidad y la calidad de una instalaciones completamente únicas, a la altura de su propia historia.

La ubicación en San Roque hace que la práctica del golf sea compatible con las múltiples posibilidades que ofrece esta típica villa andaluza de calles encaladas y balcones enrejados situada en una atalaya natural, guarda celosamente los vestigios de sus antiguos poblamientos. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, es un ejemplo del urbanismo ordenado y racional en el que las calles se adaptan al relieve.

En el entorno de Valderrama se puede disfrutar de espléndidas playas con hermosos acantilados

Especial relevancia poseen las ruinas de la ciudad romana de Carteia (s. II a.C.) de la que se conservan estructuras, murallas, torreones, calles, foro y casas. La población actual surge a raíz de la Toma de Gibraltar, cuando sus habitantes tuvieron que abandonarla y buscar refugio en otras zonas. Algunos se dirigieron a la Ermita de San Roque y allí fundaron San Roque.

Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, es un ejemplo del urbanismo ordenado y racional en el que las calles se adaptan al relieve. En él se dan cita monumentos religiosos como la Iglesia de Santa María Coronada y la Iglesia de la Visitación de Nuestra Señora a los que se suman interesantes edificios civiles: el Palacio de los Gobernadores (durante muchos años sede de la Comandancia Militar de la zona de Gibraltar) y la Casa Consistorial.

Además, en el entorno de Valderrama se puede disfrutar de espléndidas playas con acantilados desde las que se contemplan África y al Estrecho de Gibraltar, ideales tanto para la práctica de los deportes náuticos como para el avistamiento de aves. Entre ellas destacan el Cabrero o Cala Taraje a las afueras de Torreguadiaro o Sotogrande.

Conexión

A menos de una hora del Aeropuerto Internacional de Málaga, San Roque es una gran opción para el viajero que además de golf quiere disfrutar de deportes náuticos, polo o de una estancia de descanso en algunas de las mejores playas del litoral gaditano.