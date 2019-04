Tiger Woods va a por todas tras superar una contractura Tiger Woods ya está recuperado de sus problemas en el cuello. :: sur El jugador norteamericano busca volver a ganar un 'major' esta temporada, para lo que necesita recuperar su mejor forma ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 3 abril 2019, 00:20

málaga. Tiger Woods tuvo una atuación mediocre en el torneo The Players, donde apenas firmó un 'top 30' y donde quedó alejado de los puestos de cabeza. Esto no es noticia y no porque Woods aspire a mucho más que ese tipo de resultados. Sino porque El Tigre ya dejó claro a comienzos de temporada cuál era su objetivo: jugar pocos torneos para disputar los 'majors' centrado en la victoria. Y este mes llega el Master de Augusta.

Por eso, todos siguen pendientes del estado de forma de Woods, cuyos problemas en la espalda le mantuvieron años alejado de los campos. Las alarmas saltaron hace poco más de un mes, cuando el jugador se retiró del Arnold Palmer Invitational por unos problemas en el cuello. Antes del torneo The Players, Woods dio una rueda de prensa para calmar los ánimos.

El jugador norteamericano está recuperado de las molestias en el cuello. Estas aparecieron por primera vez en el pasado British Open y se mantuvieron durante los 'playoffs' de la FedEx, aunque no le impidieron pelear por la victoria hasta el final en Carnoustie y alzarse con el Tour Championship.

Este año reaparecieron en Los Ángeles (Genesis Open) y se agravaron en el WGC México Championship, pero tras las tres semanas de descanso las molestias han remitido. «Ya no me duele, pero sí llegó un momento en el que afectó a mi 'swing', por eso paré. Tengo la parte baja de la espalda fundida y la tensión tiene que aparecer por algún sitio», explicó.

En todo caso, aseguró Woods, las molestias no han afectado a su planificación de la temporada, que está enfocada a alcanzar su mejor nivel a mediados de abril para el Masters de Augusta. «He jugado tres torneos hasta ahora, que es más o menos lo que tenía previsto, y estoy donde quería estar a estas alturas del año», proclamó sonriente. Lo que sí se resintió debido a los problemas de cuello fueron sus estadísticas de 'putt'. Por eso, Woods ha recurrido a Matt Killen, el 'coach' de 'putt' de su amigo Justin Thomas.

«Matt conoce bien mi movimiento y quise que me echara un vistazo. Aprecio mucho sus conocimientos. Me dijo un par de cosas pero de todas formas el 'putt' ha ido mejorado conforme ha ido desapareciendo el dolor de cuello», aseguró.

Con Woods en forma, todo está listo para que pueda vestir la chaqueta verde este mes. Es su obsesión. Y para ello necesitará que los problemas físicos desaparezcan, la mente esté despejada y el 'putt' funcione mejor que nunca. Como ya se ha citado, casi lo consiguió hace unos meses, cuando finalizó en la segunda plaza del Abierto Británico. Solo un peldaño más para superarse.