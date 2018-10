Sergio García defiende el título El jugador castellonense tratará de conseguir el 'triplete' en una nueva edición del Andalucía Valderrama Masters. / Valderrama El campo de Sotogrande acoge desde hoy el Andalucía Valderrama Masters ALEJANDRO DÍAZ Jueves, 18 octubre 2018, 00:34

El golfista Sergio García defenderá desde hoy el título logrado el año pasado en el torneo Andalucía Valderrama Masters de golf, que se disputará hasta el próximo domingo en el campo del Real Club Valderrama, en la urbanización Sotogrande del municipio gaditano de San Roque. «Siempre es bonito venir a Valderrama, estoy con muchas ganas de seguir el camino del último mes y medio y a ver si nos damos posibilidades de defender el título», destacó García en la rueda de prensa de presentación del torneo.

El castellonense intentará mantener la buena línea que exhibió en la reciente Ryder Cup, en la que logró el récord de puntos en el torneo, lo que ayudó con un juego magistral al triunfo del equipo europeo, ganador ante Estados Unidos en París el mes pasado. Algunos de los mejores jugadores del mundo lucharán por evitar que García repita victoria en el torneo andaluz y consiga el triplete, ya que lo ganó anteriormente en 2011 y 2017.

Entre los principales rivales de García, se encuentran el holandés Joost Luitten, segundo el año pasado en pugna con el castellonense; el galés Shane Lowry, el italiano Matteo Manassero, el tailandés Tongchai Jaidee, y uno de los grandes nombres de este deporte, el irlandés Padraig Harrington.

Otro de los nombres propios del torneo será el del golfista Thomas Bjorn, quien no quiso perderse la cita a pesar de no encontrarse en el mejor momento de forma. «En los últimos seis meses no he tenido tiempo de prepararme para competir. Pero quería estar aquí para apoyar a Sergio García y su Fundación, por todo lo que Sergio significa y ha hecho por el golf. Lo que sucedió hace unas semanas en la Ryder Cup fue único. Convertirse en el máximo anotador de la competición es una hazaña y para todos en el equipo fue fantástico compartir ese momento. Sergio demostró sus cualidades y lo que esa competición significa para él», confesó Bjorn,

El Andalucía Valderrama Masters es el último torneo puntuable del año que se disputa en Europa para la final de la Carrera a Dubái y pone en juego dos millones de euros en premios. Entre los diecisiete españoles participantes, están el legendario José María Olazábal o el golfista local Álvaro Quirós como jugadores más conocidos junto al defensor del título.

El extremeño Jorge Campillo ha logrado seis 'top 5' y diez 'top 20' y será también uno de los máximos rivales de Sergio García en su lucha por la victoria; mientras que Nacho Elvira y Pablo Larrazábal pueden afianzar su puesto entre los sesenta mejores de Europa y asegurar su presencia en la gran final de Dubái. En una situación diferente llegan otros jugadores como Gonzalo Fernández-Castaño, Pedro Oriol, Scott Fernández o Alejandro Cañizares, que necesitan un excelente resultado para mantener sus derechos de juego en el Circuito Europeo.

La 'Armada' afila los dientes para intentar hacer el mejor papel en un torneo que puede decidir la temporada. En su empeño, contarán con el apoyo incondicional de miles de espectadores. El cartel de españoles en el Andalucía Valderrama Masters cuenta también con otros nombres: Pep Anglés, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares, Nacho Elvira, Sebastián García, Ángel Hidalgo, Pablo Larrazábal, Pedro Oriol, Carlos Pigem, Eduardo de la Riva, Santiago Tarrío y Samuel del Val.

Inicio fuerte

El torneo comenzará con una de los mejores enfrentamientos. El que tendrán esta misma mañana Sergio García, Jorge Campillo y Lee Westwood. Un duelo que se repetirá mañana viernes en horario de tarde, a partir de la una de la tarde. El campo, uno de los más exigentes de Europa, presenta unas «excelentes condiciones», tal y como han destacado miembros de la organización y los participantes que ya han podido probarlo. Cuatro días en los que las emociones fuertes estarán aseguradas hasta la apoteosis del domingo.