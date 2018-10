Sergio García abre brecha en la segunda jornada del Valderrama Masters Sergio García, líder virtual, durante un golpeo en la segunda jornada del torneo. El jugador castellonense está cada vez más cerca de conquistar por tercera vez en su carrera este torneo, último oficial de la presente temporada ALEJANDRO DÍAZ MÁLAGA Domingo, 21 octubre 2018, 01:21

La jornada de ayer en Valderrama volvió a estar marcada por las inclemencias del tiempo que, sin embargo, no fueron suficientes para cortar la racha de Sergio García, quien encabeza la clasificación y continúa avanzando hacia el triunfo. No será fácil, le siguen de cerca el británico Ashley Chesters, ubicado en segunda plaza a solo cuatro golpes. La tercera plaza la comparten, mientras tanto, el escocés Marc Warren, y los jugadores españoles Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández-Castaño, quienes están siendo dos de las grandes sorpresas del último torneo puntuable de la temporada dentro del marco del Circuito Europeo.

El líder indiscutible, un confiado García, firmó ayer 64 golpes (-7) en la segunda ronda para 132 (-10), una tarjeta sin errores: siete 'birdies' y ningún 'bogey'. Sergio rozó la perfección y ofreció toda una exhibición de golf, siempre con la situación controlada. A pesar de que la temporada no ha sido fácil para el de Borriol, parece que García ha recuperado su juego y confianza tras la Ryder Cup y ahora camina a pasos de gigante hacia el que podría significar el 'triplete' de su carrera como golfista del Andalucía Valderrama Masters.

A pesar de las buenas sensaciones, García se muestra prudente aún. «Esto no se ha acabado. Valderrama es como es, muy complicado. Sin ninguna duda es un campo que me entusiasma y afortunadamente me han ido bien las cosas durante muchos años aquí, aunque eso no significa que ya esté hecho», declaró ayer el de Borriol, quien añadió: «Probablemente la de hoy ha sido una de mis mejores vueltas en Valderrama. El campo está un poco más fácil por la lluvia, pero aquí siempre hay que estar muy fino. Afortunadamente, he jugado muy bien estos días, hoy mejor que ayer».

Racha ascendente

No está siendo la de García la única actuación española reseñable en el campo de San Roque. El gaditano Álvaro Quirós trabaja duro para conseguir un puesto en la final de la Carrera a Dubái, algo que parece tener al alcance dado su buenos resultados hasta el momento. Por su parte, el madrileño Gonzalo Fernández-Castaño necesita finalizar dentro del 'top 15' para asegurarse conservar los derechos a competir en el Circuito Europeo la próxima temporada.

Igual que Quirós y a falta de una jornada, todo parece estar bajo control. A pesar de ello, ambos insisten en que hay que trabajar muy duro de cara a una última jornada de la competición donde hay aún demasiadas cuestiones por decidir para jugadores que encuentran en el Andalucía Valderrama Masters la última oportunidad de la temporada.