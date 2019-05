EL PERSONAJE DEL MES Sebastián García brilla en abril Sebastián García ha cosechado una victoria y un segundo puesto en un mes. / SUR El jugador español cosecha una victoria en el Alps Tour y un subcampeonato del Challenge ALEJANDRO DÍAZ MÁLAGA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:06

Sebastián García rozó el pasado fin de semana la victoria en el Challenge de España que se llevó para tierras francesas Antoine Rozner tras cuatro jornadas de intensa competición. El golfista galo desató un vendaval de 'birdies' y un eagle para acabar con una jornada final de 66 golpes libre de errores. «Hoy ha sido un día raro, he jugado muy bien los primeros nueve hoyos de esta jornada final pero he cometido un 'bogey' asumible en el 12 y en el hoyo 13 no ha salido bien el golpe que he pegado. Desde entonces ha intentado sacar la garra, inclusive en el hoyo 18 he pegado una madera tres muy buena de tercero y lástima ese 'putt' que no ha entrado porque era para acabar segundo en solitario. Estoy contento pro cómo he jugado esta semana y en líneas generales me quedo con un gran torneo», declaró García.

No obstante, golf de alto nivel el vivido en el Challenge de España, digno del mejor evento deportivo de este deporte disputado esta semana en la Europa continental. Por delante había 18 hoyos con un claro protagonista: Sebastián García Rodríguez, que partía de líder, aspirando a conseguir su segundo triunfo de la temporada tras el obtenido en el Abruzzo Open a finales de abril, torneo integrado dentro del Alps Tour.

Sin embargo, varios jugadores tenían en mente amargar la última jornada del madrileño y llevarse la txapela de ganador en Izki Golf. Joel Sjölhom, Martin Simonsen, Antti Ahokas, Antoine Rozner y el jovencísimo danés Rasmus Højgaard sabían que tenían que demostrar su mejor golf para luchar por la victoria en Urturi, presionando desde el principio a Sebastián García.

«Lo he intentado todo por ganar; inclusive en el hoyo 18, con todo casi perdido, arriesgué para conseguirlo»

Y entre todos ellos, Antoine Rozner desató su mejor golf en la parte final de la jornada, con tres birdies y un eagle que le permitieron llevarse la txapela de ganador de este Challenge de España 2019. «Estoy muy feliz por el gran final de vuelta, los dos birdies consecutivos al 13 y al 14 junto al eagle del 15 y el birdie del 16 me colocaban en lo alto de la clasificación y sabía que Sebastián estaba jugando muy bien. Es mi primera victoria como profesional y hacerlo en el Challenge de España es muy importante para mi y mis opciones de estar en el European Tour en 2020 han crecido mucho con este triunfo», aseguró el jugador galo.

La entrega de premios contó, asimismo, con la presencia de Ramiro González, Diputado General de Álava; Federico Páez, director torneos del Challenge Tour; Vicente Sáinz, presidente de la Federación Vasca de golf y Javier Gervás, director de Jgolf18.0 El Challenge de España ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de la Real Federación Española de Golf y el Consejo Superior de Deportes, Diputación Foral de Álava, Federación Vasca de Golf y Loterías y Apuestas del Estado.

La Real Federación Española de Golf ha sido la promotora del torneo que organiza JGolf18.0. Además, ha contado con la colaboración de Challenge Tour, LaLigasports, Isdin, Halcón Viajes, Callaway, Herederos del Marqués de Riscal, Solán de Cabras , Mahou , Kyocera y Cárnicas Sáenz Horeca.