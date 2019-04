Rory McIlroy vuelve a ganar y ya es cuarto McIlroy, cuarto en el ránking mundial. :: getty El jugador norirlandés consigue colarse entre los cinco mejores del mundo ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 3 abril 2019, 00:19

málaga. El norirlandés Rory McIlroy logró el mes pasado su decimoquinto título en el PGA Tour de golf al ganar el torneo The Players, considerado 'el quinto grande' y disputado en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra del estado de la Florida estounidense. La enconada lucha por el triunfo se resolvió en favor de McIlroy. El jugador norirlandés, que ascendió al número 4 mundial, fue el que mejor supo templar los nervios en la jornada final para llevarse a casa un talón de 2.250.000 dólares. McIlroy no empezó nada bien, con 'doble bogey' en el hoyo 4. No acusó el golpe y en el resto de la ronda hizo seis 'birdies' por dos 'bogeys' para apuntarse el triunfo. Su última tarjeta fue de 70 (-2).

El norirlandés, de 29 años y ganador de cuatro 'majors' (US Open de 2011, PGA de 2012 y 2014 y Open Británico de 2014), volvió a ganar un torneo casi un año más tarde. No lo hacía desde que el 19 de marzo de 2018 se impuso en el Arnold Palmer Invitational. Este año disputó, antes de éste, otros cinco torneos, con un sexto puesto en el Arnold Palmer, un quinto en el Farmers Insurance, dos cuartos, en el Sentry y el Genesis Open, y un segundo en el WGC-México. Siempre entre los seis mejores.

Acabó con 272 golpes totales (16 bajo par) y aventajó en uno al veterano jugador estadounidense Jim Furyk, de 48 años y que optó a la victoria merced a una cuarta ronda de 67 (-5). El capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup en 2018 rozó una victoria que le es esquiva desde abril de 2015.

A dos impactos de McIlroy terminaron el inglés Eddie Pepperell y el venezolano Jhonattan Vegas. Ambos hicieron 66 (-6) este domingo y deleitaron a los espectadores con sendos y kilométricos putts en el green del 17. El número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, acabó a tres golpes de McIlroy empatado con su compatriota Brandt Snedeker y el también inglés Tommy Fleetwood, otro de los que aspiraban a ganar en Ponte Vedra.

Caída de Rahm

Sergio García logró brillar en la última jornada, aunque el castellonense partía muy atrás en la general y no pudo acercarse a los puestos de honor. Con seis 'birdies' y un 'bogey', el de Borriol concluyó vigesimosegundo y con buenas sensaciones con un -8 final. No ocurrió lo mismo con Jon Rahm, quien realizó un torneo de más a mucho menos. La última jornada se precipitó en la clasificación y no logró siquiera amarrar el 'top ten'. A pesar de ello, fue el mejor español del torneo y realizó una buena actuación. De hecho, Rahm, que comenzó el día como líder en solitario, acabó a cinco golpes del ganador tras firmar 76 (+4) en la ya citada y fatídica última jornada del torneo.