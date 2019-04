EL PERSONAJE DEL MES Rahm no tira balones fuera Jon Rahm asumió todas las consecuencias de su error y evitó culpar a su 'caddie'. / AP El jugador español exculpa a su 'caddie' de un error y asume toda la responsabilidad ALEJANDRO DÍAZ MÁLAGA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:22

Jon Rahm debutó en el Valspar Championship del PGA Tour, apenas cuatro días después de perder en la última jornada el The Players Championship (salió líder la última jornada) con una vuelta final que tuvo de todo, destacando un error estratégico en el hoyo 11 en su segundo golpe que acabó con la bola del vasco en el agua después de unos minutos de consulta con su 'caddie', Adam Hayes, quien le dijo que no arriesgara y jugara conservador a la calle en este par 5 del TPC Sawgrass.

Rahm no se escondió y en la rueda de prensa previa al torneo del Innisbrook Resort explicó ese lance del juego en el que 'exculpó' a su mano derecha en el campo. Jon aclaró aún más su decisión de arriesgar desde el búnker en un golpe que terminó en el agua. Cuestionado por la conversación que mantuvo con Adam Hayes, con el que lleva tres años de relación profesional, el de Barrika dio su opinión con la naturalidad y sinceridad que le caracterizan. «Adam estaba haciendo su trabajo y expresando su opinión, y luego, como de costumbre, es el jugador el que tiene la última palabra Es tan simple como eso. Siempre trabajamos así de abiertamente. Decimos lo que tenemos en mente, nos guste o no, y por eso funcionamos tan bien... Por eso casi nunca hay discusiones entre nosotros. Y eso sí, nunca será culpa de Adamporque el que golpea la bola soy yo».

El de Barrika también habló en la sala de prensa de la mejoría mental experimentada en los últimos meses, y profundizó en lo de su comportamiento tras la decepción sufrida en Sawagrass. «Nunca perderé la pasión por la competición, es algo que está en lo más profundo de mi corazón y nunca va a desaparecer. Sigo siendo igual de competitivo y hay cosas que me duelen, me molestan o me enfadan, y lo que espero es que la gente pueda ver cómo he evolucionado para no actuar como hubiera actuado antes. He estado muy lejos por ejemplo del US Open del 2017. La ronda final del TPC fue muy decepcionante, pero ayuda», afirmó Rahm.

«Aún trabajo en este progreso, quiero mantener ese fuego, esa pasión, no es algo que quiera perder, de hecho nunca estará lejos, pero necesito poder usarlo a mi favor, sacarle ventaja para tratar de controlar y manejar mejor mis otras emociones y reacciones. Así de simple. Si de repente el domingo las cosas van mal, nunca es el swing, todo está aquí arriba. El golf es 99% cabeza», comentó el jugador español.

Trabajo psicológico

En el golf, el trabajo psicológico es casi tan importante como el físico. «He algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo y en lo que voy a seguir trabajando. En días así, es donde aprendes más sobre ti mismo para mejorar y convertirte en un mejor jugador. Así que, al margen de la decepción, me alegro de que haya sucedido porque me hará más fuerte. La próxima vez que en un torneo importante salga el último día como líder sabré qué tengo que hacer», declaró Rahm, quien sabe aprender de sus errores.