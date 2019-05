Rahm gana por tercera vez en el Circuito Americano Rahm sostiene el trofeo junto a Palmer. :: pga tour El jugador español vence en el torneo por parejas junto a Ryan Palmer ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 8 mayo 2019, 00:05

málaga. Jon Rahm logró hace dos semanas su tercer título en el Circuito Americano al ganar, formando pareja con el veterano estadounidense Ryan Palmer, el Zurich Classic de Nueva Orleans, disputado en el TPC Louisiana de Avondale.

Rahm y Palmer vencieron en Avondale con 262 golpes totales (26 bajo par), tres de margen sobre Sergio García y Tommy Fleetwood y cinco respecto dos parejas, la formada por el surcoreano Lee Kyoung-Hoon y el estadounidense Matt Every y la integrada por el también norteamericano Brian Gay y el sudafricano nacionalizado eslovaco Rory Sabbatini.Jon Rahm, de 24 años y número 11 del ránking mundial, agregó este título a los logrados anteriormente en el Farmers Insurance Open de 2017 y el CareerBuilder Challenge de 2018.

En total, el vizcaíno de Barrika, pese a su corta edad, acumula siete victorias como profesional. A esas tres en el Circuito Americano hay que añadir las tres conseguidas en el Circuito Europeo (Abierto de Irlanda y DP World Tour Championship de Dubai de 2017 y el Abierto de España de 2018), y la obtenida a finales de 2018 en el Hero World Challenge. Para Ryan Palmer, tejano de 42 años, es la cuarta victoria en el Circuito Americano, y la primera desde que en enero de 2010, hace más de nueve años, hiciera lo propio en el Sony Open.

Rahm y Palmer se unieron en esta ocasión de forma accidental, por las bajas de sus compañeros el año pasado: Wesley Bryan y Jordan Spieth, respectivamente. «Era algo que me encajaba. Jugamos de manera parecida, así que tuve la sensación de que sería una buena asociación», afirmó Rahm antes de un torneo que se juega por parejas desde 2017, año en el que ganaron el sueco Jonas Blixt y el australiano Cameron Smith. El año pasado se impusieron los estadounidenses Billy Horschel y Scott Piercy.

Defensa del Open

Rahm también fue noticia la semana pasada tras anunciar que volverá a ser el principal reclamo en la próxima edición del Abierto de España, un evento que inicia una nueva etapa de la mano de Madrid Trophy Promotion, organizadora del Mutua Madrid Open de tenis. El responsable de esa empresa, Gerard Tsobanian, explicó que su apuesta es construir otro «gran evento» en la ciudad española. «El espíritu es hacer como en el tenis, un gran evento en el futuro. Yo no necesito defender su concepto porque todo el mundo lo conoce. Es un evento del más alto nivel deportivo, social y de entretenimiento. Hemos creado un evento donde no hay solo tenis. Queremos hacer lo mismo en golf, creando un evento que no solo vende el golf como un deporte», apuntó Gerard Tsobanian.