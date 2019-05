«No quería que mis hijos me vieran perder» Woods celebra la victoria, uno de los momentos más emocionantes de su carrera. :: sur Woods recuerda que hace sólo algunos meses dudaba si volvería a coger un palo ALBERTO GÓMEZ MÁLAGA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:05

Ni pudo ni quiso ocultar la emoción tras ganar el Masters de Augusta por quinta vez. Tiger Woods ensanchó su leyenda y el primer recuerdo estuvo dirigido a su padre Earl, con quien celebró la primera Chaqueta Verde y que falleció en 2006. Esta vez lo ha festejado con su madre y sus hijos: «Creo que estoy perdiendo la voz por todo lo que grité. Estuve tratando todo el día de poner un pie adelante del otro en el campo, tratando de hacer el menor número de golpes posible. No sé lo que hice cuando terminé, pero sé que grité y me puse a buscar a mi 'caddie' para abrazarlo y después sólo quería tener a mis hijos allí. Mi padre estuvo aquí en 1997 y ahora tener a mis hijos esperando es increíble». Woods volvió a jugar el Masters después de dos años de ausencia, cuando pocos creían que podía volver a levantar el trofeo de un grande. Pero el 'Tigre', consciente de su talento, sólo pensaba en ir paso a paso: «El año pasado sentía la suerte de poder estar jugando al golf otra vez, un par de años no pude venir. Es una experiencia que no se puede describir, no tengo palabras para describir todas las sensaciones».

Woods explicó así las claves de su quinta victoria en el Masters: «Estuve muy paciente en los tres últimos días, sobre todo cuando jugaba sobre el 'green'. Me centré en controlar las emociones, pero también mis tiros y la posición de la pelota en el 'fairway'. Todo cambió en el hoyo 12: iba detrás, Francesco (Molinari) se equivocó y muchas cosas empezaron a cambiar a partir del hoyo 13». El exnúmero uno del mundo había olido la victoria de nuevo y no dudo en ir a por ella: «Realmente sentí una gran adrenalina, que era lo que necesitaba hacer y me gustó, es una sensación única».

«Esto es completamente irreal. Este torneo ha sido tan importante para mí y mi familia durante estos años que volver a ganar aquí es increíble. Además, ha habido tantos escenarios posibles al final, tantos jugadores jugando bien y con opciones de ganar... Ahora entendéis porque me estoy quedando calvo», bromeó el segundo jugador en ganar el Masters más veterano de la historia después de Jack Nicklaus. Y volvió a recordar la importancia que su familia ha tenido en el triunfo, obsesionado como estaba por que sus hijos, aún pequeños, lo vieran ganar un grande: «Tener aquí a mi madre y a mis hijos ha sido muy especial. El amor que me han dado mis hijos durante estos últimos años tan difíciles para mí ha supuesto un mundo. Ellos volaron a Escocia el verano pasado para ver la última jornada del British Open y no pude ganar. No quería que me vieran perder dos veces». Hasta ahora sólo le habían visto sufrir dentro y fuera del campo.

Woods también recordó que durante mucho tiempo pensó que no volvería nunca a ganar un torneo del Grand Slam: «Tuve dudas serias hace dos años. No podía sentarme, tumbarme, prácticamente nada. Me operé para poder tener una vida normal y fue después cuando me di cuenta de que de alguna manera podía coger un palo otra vez».