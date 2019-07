La promesa del golf español es malagueño El marbellí Álvaro Mueller gana los campeonatos de España absoluto y sub-18 con 16 años JULIO RODRÍGUEZ Miércoles, 3 julio 2019, 00:04

Es la sensación del golf español. El marbellí Álvaro Mueller-Baumgart Lucena está acaparando todos los focos en el circuito 'amateur' gracias a un doblete extraordinario. En apenas tres meses se ha adjudicado el campeonato de España de golf sub-18 en Las Pinaíllas (Albacete) y se ha alzado el título nacional absoluto en el Real Club de Golf de La Coruña. Con 16 años ha relevado como campeón de España a otro sampedreño ya convertido en profesional, Ángel Hidalgo, compañero de entrenamientos y de club en Guadalmina. Los nombres asociados a este trofeo son de primer nivel, élite del golf. El propio Jon Rahm fue campeón de España en 2014 y 2015.

La joven promesa malagueña ha ascendido hasta instalarse en el 'top 10' de la clasificación mundial de golf 'amateur'. Por delante dominan los estadounidenses con cinco golfistas en una lista liderada por el noruego Viktor Hovland. La progresión en esta temporada ha sido meteórica con los números de en la mano. Ha pasado de ocupar la posición 601 a escalar hasta la décima plaza internacional. Además del doblete nacional, Álvaro 'Martillo' Mueller-Baumgart acabó cuarto en la Copa de Andalucía, séptimo en el campeonato de Barcelona y tercero en la Copa del Rey, la competición más reñida de todas si tenemos en cuenta que se permite el concurso de participantes de todo el mundo.

De padre alemán y madre española, Álvaro nació en Múnich y con tan solo dos años se mudó con su familia a Marbella: «Un día mi llevó mi padre ahí a pegar bolas a la cancha de prácticas de San Pedro y me gustó mucho. Tenía tres o cuatro años». Su rápido ascenso entre los mejores no ha pasado desapercibido por la Federación Andaluza de Golf, cuyo presidente, Pablo Mansilla, reconoce que el futuro del marbellí es prometedor: «Es extraordinario, pero no sorprenderte porque todo el mundo sabe ya la calidad que tiene. Es muy raro que un jugador gane tantos puestos en unos meses. Va a dar mucha guerra como profesional y tiene bien ganado el mote del 'Martillo' como le llaman en cada competición que disputa».

Ajeno a los piropos, con rostro tímido y consciente de su oportunidad en el mundo del deporte, tiene claro cuál es la prioridad de un adolescente que cursa primero de bachillerato. «Me encantaría dedicarme al golf, pero también me gustan las mates y la física. Si el golf no sale me gustaría ser ingeniero», comenta a Costa del Golf. Su ídolo es Tiger Woods al que empieza a ver ahora en la alta competición. Con los pies en el suelo, su cabeza no deja de pensar en sus siguientes pasos.

«Si sale todo bien iría a una universidad en Los Ángeles, pero hasta entonces tengo que sacar las notas y cuesta». De momento seguirá entrenando en la inagotable cantera del Real Club de Golf Guadalmina, a ratos con Ángel Hidalgo: entre ambos han ganado tres de los últimos cuatro campeonatos de España absoluto. Lo demás es cuestión de tiempo.