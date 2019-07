Ha nacido una estrella del golf mundial en el Andalucía Masters El campo gaditano de Valderrama ha visto cómo el jugador sudafricano Christiaan Bezuidenhout gana su primer título ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 3 julio 2019, 00:04

Nadie contaba con él para este Andalucía Masters, donde el gran favorito no podía ser otro que Sergio García, ganador por tres veces del torneo y que acumula aún más victorias en un campo que se conoce al dedillo. El joven jugador sudafricano Christiaan Bezuidenhout dio ayer la campanada y demostró que su candidatura al título iba en serio. Realmente la presentó el primer día de torneo, cuando ya se situó líder destacado.

Muchos pensaron entonces que sería incapaz de mantenerse en dicho primer puesto por mucho tiempo. Pero Christiaan Bezuidenhout se empeñó en llevar la contraria a todos y hacerse en la tarde de ayer con el título del Andalucía Masters, el primero del Circuito Europeo que consigue.

La jornada del sábado dejó un sabor agridulce en la boca de los aficionados españoles. La mejor noticia para 'La Armada' entonces fue que Jon Rahm logró remontar posiciones y situarse segundo junto al jugador nipón Hideto Tanihara. Aunque una distancia de cinco golpes debería ser suficiente para poder administrarla y llevarse la victoria, había al menos dos puntos a los que se podía aferrar el jugador vasco. El primero es el campo. Valderrama es un recorrido especial, muy exigente, donde es fácil ir dejando golpes por el camino. El segundo es la figura del propio Rahm frente a la de Bezuidenhout. Si bien ambos son jugadores jóvenes, el de Barrika es ya uno de los mejores jugadores del ránking mundial. Pero no, no fue suficiente.

El hoyo ocho de la última jornada fue clave: Rahm pudo ponerse a un golpe y lo terminó a tres del líder; ya estaba todo hecho

Rahm salió ayer a por todas y volvió a demostrar que el de Valderrama es un campo al que cada vez le tiene más ganas. La salida de Bezuidenhout no fue irregular y en esos primeros nueve hoyos se jugaba mucho. Casi todo el campeonato. Si Rahm reducía los cinco golpes de ventaja del jugador sudafricano, este podría desestabilizarse y el jugador vasco, consumando una rempontada. Y toda esta emoción desbordante se vivió en un hoyo clave.

Rahm desperdició una oportunidad de oro en el hoyo ocho, cuando pudo recortar las distancias con Bezuidenhout a un solo golpe. Y de lo que podía ser una ventaja ínfima, pasó a volver a situarse a tres del liderato. Números apartes, fue toda una bomba en la línea de flotación del jugador de Barrika. Todo lo contraro ocurrió con Bezuidenhout, que recuperó el espíritu centrado, casi zen, que le ha caracterizado a lo largo de los cuatro días en los que se ha desarrollado el Valderrama Masters. Imperturbable en los 'putts', acertado en el juego de 'tee' a 'green', el jugador sudafricano, de tan solo 24 años, parecía todo un experto en uno de los mejores campos del mundo. Y de los más competitivos.

«Me voy contento, ese momento en el 18 con su familia, ver su felicidad y cómo ha jugado me hace darme cuenta de que hay cosas mucho más importantes en la vida que comenter un par de bogeys», aseguró Rahm. Bezuidenhout puso una generosa ventaja de por medio desde el primer día, algo razonable por otro lado en el golf, donde las clasificaciones son muy cambiantes. Lo que nadie se esperaba es que jornada a jornada iría incrementando la ventaja hasta consagrarse ayer como una estrella del golf. Todos los focos apuntan ahora a este joven jugador sudafricano que se había paseado hasta ayer discretamente por los campos.

Su juego no dejó lugar a dudas ni interpretaciones. Fue preciso y aguantó la presión de jugar fuera de casa, de tener como perseguidores a jugadores de la talla del propio Rahm o de Sergio García. La vitoria en Valderrama supone un triple empujón para su carrera. En primera lugar, ya se ha comentado anteriormente, porque es su primer título como profesional. Pero además, la primera plaza le da acceso directo al Open Championship, el último 'major' de la temporada. Y para colmo sumó 500.000 euros del premio de tres millones que se repartió en el Andalucía Masters, algo que le hará sumar posiciones en la Carrera a Dubái y en el ránking mundial.

A pesar de que el título no ha sido para ningún miembro de 'La Armada', la actuación de los jugadores españoles ha sido impecable. Especialmente la de otra joven promesa, Adri Arnaus, quien también consiguió el pase para The Open Championship. «Para eso trabajamos, para poder estar en estos torneos. La verdad es que es increíble haberlo conseguido en el primer torneo donde tenía la opción», dijo. A las puertas se quedó Eduardo de la Riva, un solo golpe le hubiese bastado para conseguirlo. No fue posible, pero eso no emborrona para nada su gran paso por Valderrama, que ha dejado un muy buen sabor de boca.

Quizá la única cruz haya sido Sergio García. Falló demasiado en el juego corto y perdió muchos golpes en los 'putts'. Y aunque no se dio por vencido incluso a sabiendas de que la victoria tras la jornada del sábado era ya una utopía, el de Borriol dio todo de sí para aumentar su palmarés. Esto no fue óbice para que recibiese una enorme ovación y los ánimos continuos del público que abarrotó el campo gaditano durante las cuatro jornadas de este Andalucía Masters.

La imagen final fue la de un Bezuidenhout arropado por todos los suyos tras finalizar el hoyo 18. Champán, saltos de alegría. Por un instante, el jugador sudafricano se quitó el disfraz del 'hombre tranquilo' y concedió un sonrisa. Una sonrisa de superación. De haberlo conseguido. Mientras los 'flashes' saltaban, el rostro de Bezuidenhout no ocultó, esta vez, que ser feliz es posible. Aunque la felicidad solo sea eso, una ráfaga, un instante, un segundo de semiconsciencia en el que ves reconocido tu esfuerzo. La vida puede ser maravillosa.