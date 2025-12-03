Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 250 millones de espectadores siguieron el Andalucía Costa del Sol Open de España de Málaga

La cita de la pasada semana generó una repercusión económica de alrededor de 700.000 euros y fue emitida en 87 países de todo el mundo

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:18

Comenta

Por segundo año consecutivo, puede afirmarse que el Andalucía Costa del Sol Open de España que acogió el Real Guadalhorce Club de Golf, resultó todo ... un éxito. Y es que más allá del buen tiempo del que disfrutaron las jugadoras y el igualado concurso que protagonizaron hasta el cierre del torneo, los datos avalan la buena acogida de esta cita, que puso el broche de oro a la temporada del Ladies European Tour.

