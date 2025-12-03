Más de 250 millones de espectadores siguieron el Andalucía Costa del Sol Open de España de Málaga

Por segundo año consecutivo, puede afirmarse que el Andalucía Costa del Sol Open de España que acogió el Real Guadalhorce Club de Golf, resultó todo ... un éxito. Y es que más allá del buen tiempo del que disfrutaron las jugadoras y el igualado concurso que protagonizaron hasta el cierre del torneo, los datos avalan la buena acogida de esta cita, que puso el broche de oro a la temporada del Ladies European Tour.

Es más se han superado incluso las cifras que se marcaron en 2024. Este torneo de cuatro jornadas se emitió en 87 países, llegando a una estimación de 143.900.000 hogares en todo el mundo, sin incluir datos específicos sobre Youtube. Esto significa una audiencia que ha superado los 250 millones de espectadores, con hasta 12 horas de emisión en directo para todo el globo.

Además de la amplia audiencia televisiva, el público local y extranjero que acudió al Club Guadalhorce también creció con respecto al pasado año, sobrepasando el listón de los 10.000 y registrando unos 11.350 visitantes en los cuatro días del torneo. Por otro lado, se generaron unos 350 puestos de trabajo directos, además de los indirectos y participaron unos 125 voluntarios, generando una repercusión económica cercana a los 700.000 euros.

Sobre estas cifras, el presidente del club anfitrión, Ángel Gancedo, valora: «Para el club es una gran satisfacción contribuir a este hito en la historia del deporte malagueño. La afición ha estado de primera, la entrega de los voluntarios y de toda la organización nos ha permitido que todo salga de primer nivel. Los números lo dicen todo, pero además el mundo entero ha podido comprobar las bondades de nuestra climatología y la enorme calidad de nuestro campo de golf, ofreciendo una gran imagen, y situándose entre los campos de excelencia a nivel nacional. La organización del torneo nos ha trasmitido las felicitaciones que les han trasladado tanto las jugadoras, como jueces y público asistente».

Además de esto, agradeció a los socios del club por su paciencia y comprensión y añadió: «La repercusión ha superado cualquier previsión que habíamos manejado y desde el club seguiremos trabajando para seguir contribuyendo a posicionar a Málaga y la Costa del Sol, como uno de los destinos únicos en Europa de este deporte». Así las cosas, este club malagueño se ha consolidado como una de las sedes destacadas para eventos de máximo nivel en el mundo del golf. Este escenario, unido a la calidad del plantel de las 75 jugadoras que han participado, ha asegurado un espectáculo deportivo de primer nivel internacional.