Rocco Repetto, en una imagen de archivo. SUR

El malagueño Rocco Repetto consigue la tarjeta para disputar el DP World Tour 2026

Finalizó decimoctavo en el HotelPlanner Tour con un -3 y se une al marbellí Ángel Hidalgo como los dos malagueños que competirán en el principal circuito europeo el año que viene

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

El golfista malagueño Rocco Repetto Taylor (su padre es italiano y su madre irlandesa, aunque él nació en la capital costasoleña y tiene raíces en ... Fuengirola y Alhaurín El Grande) consiguió este fin de semana la tarjeta que le permitirá disputar el DP World Tour, el principal circuito europeo, de 2026. Repetto acabó en decimoctava posición en la gran final del el HotelPlanner Tour de Mallorca, concluyendo el torneo con un -3.

