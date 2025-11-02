El malagueño Rocco Repetto consigue la tarjeta para disputar el DP World Tour 2026

El golfista malagueño Rocco Repetto Taylor (su padre es italiano y su madre irlandesa, aunque él nació en la capital costasoleña y tiene raíces en ... Fuengirola y Alhaurín El Grande) consiguió este fin de semana la tarjeta que le permitirá disputar el DP World Tour, el principal circuito europeo, de 2026. Repetto acabó en decimoctava posición en la gran final del el HotelPlanner Tour de Mallorca, concluyendo el torneo con un -3.

Se crio hablando en español y en inglés, por lo que es completamente bilingüe. Podría hablar un tercero ya que su padre es italiano, pero no habla el idioma con fluidez. Repetto dio el salto al profesionalismo hace relativamente poco, con 22 años, después de acabar su carrera universitaria en Estados Unidos y ya ha ganado algunos torneos relevantes, tanto nacionales como a nivel europeo.

De esta forma, habrá dos malagueños que compitan en el DP World Tour el año que viene: Rocco Repetto y el marbellí Ángel Hidalgo, y el asterisco de Ángel Ayora, que es gaditano aunque afincado en Manilva desde hace ya bastantes años.