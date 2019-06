Guadalhorce pega su bola más solidaria El club malagueño organiza la tercera edición de su circuito benéfico, con cuatro torneos COSTA DEL GOLF Miércoles, 5 junio 2019, 00:18

málaga. Los clubes y campos malagueños también desarrollan una importante labor social que a menudo pasa desapercibida. Ya está abierto el plazo de inscripción para la tercera edición del Verano Solidario que pone en marcha el Real Club de Golf Guadalhorce. Se trata de cuatro torneos que se disputarán entre el 15 de junio y el 13 de julio a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), Nuevo Futuro y la Fundación Vicente Ferrer. A la presentación asistieron, además del director gerente del club, Salvador Álvarez Escobar, y la miembro del Comité de Competición Margarita Queipo de Llano, el responsable del área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, José Chinchilla; el director de deportes de la Diputación Provincial, Luis Díaz García; el director de Dismoauto-Skoda, José María Ruiz, y el director comercial de Tahermo-Renault, Juan Carlos Castilla. Por parte de las asociaciones beneficiarias estuvieron presentes Pedro González, gerente de la Junta Provincial de AECC Málaga; José Aldecoa, gerente de FMAEC; Ángela Fontana, gerente de Nuevo Futuro, y Christian Jongeneel Andérica, representante en Andalucía de la Fundación Vicente Ferrer.

El Real Club de Golf Guadalhorce se vuelca de nuevo con esta iniciativa solidaria, que tendrá lugar los días 15 de junio (AECC), 22 de junio (FMAEC), 6 de julio (Nuevo Futuro) y 13 de julio (Fundación Vicente Ferrer), para mostrar su compromiso solidario y el de sus socios con cuatro causas «que merecen el apoyo de la sociedad malagueña y de sus instituciones», como destaca la organización. Entre las novedades introducidas este año, por iniciativa de la Diputación Provincial, destaca la implantación de la categoría mejor pareja júnior y mejor pareja femenina, en todos los torneos que se disputan, para fomentar la práctica del golf entre ambos colectivos. La tercera edición del Verano Solidario también será la más saludable al contar con el patrocinio de Hospital Quirón Salud, que estará presente de forma significativa en los cuatro torneos. Y también es destacable el compromiso de Tahermo-Renault y Dismoauto-Skoda, las marcas oficiales de coches de este año, y de Precise Resort El Rompido, Joyería Marcos, San Miguel, Coca-Cola, Onda Cero, Cofruma y Copyrap, todas ellas empresas que colaboran en los torneos, según detalla un comunicado remitido por el club.

El objetivo más ambicioso de este año es romper la barrera de los mil jugadores sumando la participación de todos los torneos. Para ello, el Club Guadalhorce ofrece un bono para jugar los cuatro torneos al precio de 90 euros para los socios y de 135 euros para los no socios. También se ha creado un bono de tres torneos al precio de 75 euros para los socios y de 115 euros para los no socios. Cada torneo suelto costará 30 euros para los socios y 45 euros para los no socios. Todos los torneos se disputarán en la modalidad de pareja mejor bola-stableford y el tiro de mañana será a las 9 horas y el de tarde, a las 14,30 horas.

Podrán participar en estas competiciones aquellos jugadores con licencia federativa en vigor y con posesión del hándicap nacional. Con la inscripción en todos los torneos, se podrá participar en el sorteo de regalos y en el cóctel de entrega de premios. Habrá premios y regalos para los ganadores y participantes de cada torneo. Y la fiesta fin de verano tendrá lugar el 13 de julio, con cena cóctel, premios a los jugadores solidarios de la categoría de los cuatro torneos y la categoría de los tres torneos, sorteo, música y baile. Las inscripciones ya pueden realizarse en el Club Guadalhorce a través del teléfono 952.179.368/78 y en la web www.guadalhorce.com. El circuito solidario del Club Guadalhorce ya es uno de los más consolidados de la provincia.