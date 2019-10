«Es lo más grande que me ha pasado» Muñoz sumó dos puntos y medio para el equipo europeo, que se impuso por 14,5. :: thos caffrey Muñoz relata la «montaña rusa» de emociones vividas en Escocia: «Fue una pasada» ALBERTO GÓMEZ MÁLAGA. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:09

Comenzó el año como un tiro, recuperando puestos en la clasificación, donde había descendido tras un calvario de problemas físicos que no se detuvieron hasta que le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto, un desajuste relacionado con la glándula tiroides que estaba detrás de su cansancio y su pérdida de pelo. Aquel episodio marcó la temporada de 2017, cuando quedó excluida de la Solheim Cup. Se prometió a sí misma que regresaría a esta competición, que adora, en la siguiente edición. Y lo ha conseguido clasificándose de forma directa este año. Su aportación al equipo europeo resultó decisiva con dos puntos y medio de los 14,5 que dieron la victoria al Viejo Continente sobre Estados Unidos. La felicidad de la jugadora malagueña fue completa.

El horizonte no siempre estuvo despejado para el combinado capitaneado por Catriona Matthew. «Todo fue muy raro, una montaña rusa. De repente, se puso muy negro, como esas atracciones en las que subes, subes y subes y, de pronto, empiezas a bajar a toda velocidad y se cubre la cabina con una tela y te quedas a oscuras sin saber qué va a pasar», describe Muñoz en su blog del portal especializado Ten Golf: «Esa fue la sensación que tuve cuando a Charley (Hull) le hizo corbata su 'putt' para ganar en el hoyo 17 y a Anne (Van Dam) se le quedó la bola clavada en el búnker». Luego, tras el último hoyo de la última jornada, llegó el triunfo de la mano de Suzann Pettersen: «Es la mayor gesta deportiva que he vivido en un campo de golf y aún estoy temblando por la emoción. Ganar en el último 'putt' es algo demasiado grande como para poder asimilarlo en unos días».

Muñoz recuerda que, antes de iniciar la competición, cuando le preguntaron a qué jugadora elegiría para dar el último golpe en caso de que la Solheim se decidiera en el último instante, como finalmente ocurrió, escogió a Pettersen: «Se lo comenté a Tim (su marido), pensé que haberlo dicho era invocar el mal de la superstición. Estaba de los nervios. Había apostado por ella y por eso ahora seguro que no lo iba a meter». Pero la jugadora noruega cumplió: «Suzann está por encima de todas esas paranoias. Después del hoyo 17 no recuerdo nada con nitidez. Gritar, levantarse, correr, saltar, abrazarse, volver a abrazarse, seguir gritando, correr ya poco porque no se cabía en el 'green'... La felicidad. La victoria en Irlanda en la primera Solheim que jugué, cuando tuvimos que ganar los tres últimos partidos fue también una pasada, pero nada supera en emoción a lo que hemos vivido en Gleneagles. Es lo más grande que me ha pasado en el golf».

Celebración

La celebración se prolongó hasta después de medianoche. La golfista marbellí se retiró a la una y media, poco después de que apagaran la música, y se quita el sombrero ante la actitud de Marina Alex, la jugadora estadounidense que perdió el último punto ante Pettersen: «Es una grande. Me dijo que estaba fatal porque en cierto modo se sentía culpable al haber fallado el 'putt'. Fue la que perdió y la única que nos felicitó cuando estábamos los dos equipos juntos antes de la ceremonia de entrega del trofeo. Se acercó y nos dio la enhorabuena. El resto, nada». Tampoco todas las norteamericanas acudieron a la celebración, como es costumbre con independencia de que los equipos ganen o pierdan: «Me dolió sobre todo el comportamiento de Pat Hurst, vicecapitana de Inkster. Me llevo muy bien con ella, tenemos una relación estupenda y conozco mucho a su marido porque fue representante de Ping. Pero cuando íbamos ganando ni me saludaba, ni me felicitaba y ni siquiera me miraba. Sólo se acercó cuando perdí con Angel Yin y la Solheim ya estaba muy negra, para decirme que había jugado muy bien... Pero bueno, allá cada una».

A Muñoz le hizo especial ilusión ganar en Escocia por la capitana Catriona Matthew, que siempre confió en ella. La malagueña ya es un talismán para Europa: «He jugado cuatro Solheim y he tenido la suerte de ganar tres. Esto es muy grande».