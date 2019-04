Golf Joven mantiene su plan de descuentos El programa contiene descuentos en 40 clubes. :: sur Una iniciativa de la RFGA impulsa la práctica del golf con ofertas en casi 50 clubes COSTA DEL GOLF Miércoles, 3 abril 2019, 00:18

málaga. Se acercan las esperadas vacaciones de verano. Acabarán las clases y llegará el momento favorito para los más pequeños. Es tiempo para descansar, desconectar, jugar, estar con los amigos y hacer cosas en familia, un momento igualmente oportuno para comenzar a jugar al golf. Niños, adolescentes y jóvenes lo tienen más fácil con Golf Joven, el programa puesto en marcha por la Real Federación Andaluza de Golf hace dos veranos con la colaboración de los clubes y que se ha prorrogado hasta ahora por su extraordinaria acogida. El programa pretende impulsar el golf entre los jugadores de hasta 25 años con condiciones y precios asequibles. Los niños de hasta trece años pueden jugar por sólo dos euros en cualquiera de los más de 40 campos que ya se han adherido a Golf Joven, mientras que los jugadores de entre 14 y 25 años pueden jugar por un máximo de 25 euros, según el club y la disponibilidad.

Los clubes andaluces vieron desde el principio con muy buenos ojos la iniciativa y las conclusiones no pudieron ser mejores. La Junta Directiva de la Real Federación Andaluza de Golf lo tiene claro: «Hay que continuar trabajando en la promoción del deporte entre los jugadores locales y cuidar de forma muy especial a los más pequeños. Si bien es cierto que durante el pasado año se superó por primera vez el medio millón de turistas que visitaron Andalucía con el principal objetivo de jugar al golf, el organismo federativo no pierde de vista la importancia de crecer igualmente en número de licencias de federados que, actualmente, se sitúa en 43.500», destacan fuentes de la propia federación. De ellas, cerca de 6.000 corresponden a categorías entre benjamín y júnior, lo que se traduce en que sólo el 12 por ciento de los federados andaluces son menores de 22 años, un dato que la federación quiere mejorar con este tipo de iniciativas, que continuará acercando el golf a aquellos jugadores que aún no lo conocen y que facilitará su práctica entre quienes ya juegan.

El abanderado del Programa es Carlos Pitarch, presidente del Comité de Promoción de la Real Federación Andaluza de Golf, quien asegura que «ahora que ha terminado el curso escolar es hora de hacer balance y la verdad es que la acogida que el programa Golf Joven ha tenido entre los clubes y jugadores ha sido muy buena, y desde la Real Federación Andaluza de Golf no podemos dejar de agradecerles su compromiso con el golf de base y decirles que éste ha sido solo el primero de los muchos pasos que queremos dar en este sentido». Tras ponerse en marcha la iniciativa, más de 30 campos de Andalucía se adhirieron al programa, que ahora continúa con un plan para consolidar un proyecto que busca atraer a un mayor número de aficionados a los campos de golf andaluces a lo largo no solo del verano, sino de todo el año.

La RFEG y varias federaciones autonómicas se han interesado por este plan para impulsarlo en sus comunidades

Golf Joven brinda la posibilidad de poder practicar golf en familia mediante un plan magnífico en vacaciones. Son muchos los partidos de abuelos, padres y nietos que se están viendo en los diferentes campos de Andalucía desde la implantación del programa. El éxito de la iniciativa sigue creciendo y ha traspasado las fronteras de Andalucía, hasta el punto de que tanto la Federación Española como las diferentes autonómicas se han interesado por este plan con el objetivo de implantarlo en sus comunidades a corto y medio plazo. Para inscribirse, lo recomendable es acercarse al club adherido más cercano.