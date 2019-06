El golf, aliado del embarazo Liz Young, durante su participación embarazada de siete meses, en el British Open de 2016. :: sur Expertas y jugadoras revelan los beneficios de la práctica de este deporte en plena gestación ALBERTO GÓMEZ MÁLAGA. Miércoles, 5 junio 2019, 00:19

La Real Federación Española de Golf organizó una nueva jornada de las jornadas 'Golf es Salud,' una mesa redonda compuesta por especialistas médicos que esta vez abordaron la práctica de este deporte durante el embarazo o los efectos de la menstruación durante la competición. El doctor José Antonio García Donaire, nefrólogo y director médico de estas jornadas, presentó un estudio realizado por el profesor Andrew Murray, de la Universidad de Edimburgo, que detalla los beneficios de golf en la salud. «El ejercicio físico es una actividad preventiva fundamental para evitar enfermedades. Al revés de lo que se piensa, el golf es un deporte en el que se consumen muchas calorías», comentó a modo de introducción. Tomó la palabra a continuación Adriana Zwanck, golfista profesional, que relató su experiencia jugando a alto nivel estando embarazada: «Al principio vas con más miedo, pero te sueltas y te sienta muy bien. Mi teoría es que cuando estás acostumbrada a hacer esa actividad es más sencillo, hay chicas en el LPGA que juegan hasta los ocho meses de embarazo».

Macarena Campomanes, una de las mejores golfistas españolas amateurs de todos los tiempos, agregó que llegó a jugar un torneo poco antes de que naciese uno de sus hijos: «Me encontraba fenomenal. No supuso problema alguno; el problema para mí hubiese sido quedarme en casa». La periodista Carmela Fernández-Piera participó de la jornada a través de un vídeo en el que explicaba cómo afecta la menstruación a una jugadora profesional: «Muchas de las chicas nos cuentan que esos días se ven con menos concentración y mucho más débiles. Algunas tratan de mitigar esos efectos con una nutrición específica controlada por un nutricionista». Mar Ruiz de la Torre, presidenta del Comité Técnico Amateur Femenino y capitana en muchas ocasiones de los equipos nacionales, explicó cómo viven esos momentos las jugadoras: «En estos tiempos hay mucha más información. Pero hay de todo, desde chicas muy jóvenes que vienen muy informadas a otras de 20 años que apenas han pasado por el ginecólogo. Lo que sí que saben todas es lo que pueden y no pueden tomar para no dar positivo en un control anti dopaje».

El doctor Rafael Navazo, especialista en Ginecología, recordó que hay que tener cuidado con el control del periodo: «Las atletas profesionales deben tener un tratamiento específico, pero con cuidado». El Doctor Jackie Calleja, también ginecólogo, relató el caso de una atleta china que perdió una medalla olímpica por los efectos de la menstruación, y lamentó que muchas deportistas profesionales desconozcan que con tratamientos específicos se puede controlar la regla. «Hay muchos más fármacos hormonales que antes, pero hay que ser muy prudentes con su uso», matizó García Donaire.