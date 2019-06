García mantiene intactas sus opciones de victoria en el Andalucía Masters El triple empate de la 'Armada' en la segunda plaza pronostica dos jornadas de infarto este fin de semana en Valderrama ALEJANDRO DÍAZ ALEJANDRO DÍAZ SAN ROQUE. Sábado, 29 junio 2019, 00:02

Regresó ayer el viento a Valderrama y, con él, unos resultados más ajustados a los propios del histórico campo gaditano, donde un jovencísimo Christiaan Bezuidenhout consolidó su liderato con nada menos que ocho golpes bajo el par. El jugador sudafricano está siendo, sin duda, una de las sorpresas de este torneo perteneciente al Circuito Europeo. Y a cuatro golpes de distancia, triple empate de la 'Armada española', con Sergio García, Álvaro Quirós y Adri Arnaus.

Jon Rahm jugó en el turno matinal. El que es uno de los favoritos del Andalucía Masters por méritos propios continúa sin despegar, aunque pasó el corte sin problemas. A pesar de estar fuera del 'top 20', el jugador vasco se mostró optimista. Pues si bien este torneo no se gana en la primera jornada, tampoco se hace en la segunda. «No es que esté dándole mal a la bola, solo que he cometido errores tontos que me han costado algunos golpes y luego no he podido recuperarlos», comentó el de Barrika tras entregar una tarjeta de 72 golpes. Pero advirtió: «Es golf, todavía quedan dos días y espero darle un susto a los jugadores de arriba».

La suerte de la Armada y las posibilidades de que algún jugador español pueda alzarse con el triunfo mañana dependerá en gran medida de la capacidad de Bezuidenhout para mantener la ventaja respecto a sus rivales directos en su particular e inesperada 'escapada'. Los platos fuertes son hoy y mañana. Queda por ver si las dos brillantes tarjetas presentadas por el jugador sudafricano eran solo un espejismo o iban muy en serio.

Por lo que atañe a los jugadores españoles, estos han sabido tomar posiciones durante las dos primeras jornadas y si Rahm, que comienza hoy en el puesto 23 aspira a dar la batalla, qué no podrá hacer García, que acecha a cuatro golpes en la segunda plaza con ganas de conseguir el que sería su cuarto título del Andalucía Masters. El de Borriol mostró ayer luces y sombras. De la misma forma que firmó algún que otro golpe magistral, falló demasiado en el 'putt', lo que le costó no estar más cerca aún del liderato. A pesar de ello, las opciones de victoria están intactas y continúa siendo uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo mañana. Sergio García es mucho Sergio García.

La nota positiva de la jornada de ayer para el golf español la puso Adri Arnaus, quien dio la sorpresa cuando en el hoyo 17, uno de los más complicados del recorrido, se apuntó un 'eagle' que le aupó a la segunda plaza empatado con García y con Álvaro Quirós, quien con seis 'birdies' ascendió nada menos que 27 posiciones para situarse a la caza del preciado torneo.

Pablo Larrazábal, Samuel del Val, Eduardo de la Riva, Jorge Campillo y Alejandro Cañizares (además de los jugadores anteriormente citados) lograron pasar el corte. Durante dos jornadas que se prevén de máxima intensidad, serán los integrantes de la Armada lucharán para que el trofeo se quede en casa.