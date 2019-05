España salva los muebles Rahm acabó noveno y volvió a ser el mejor español en un grande. :: sur Rahm se cuela entre los diez primeros de Augusta en una edición en la que Cabrera-Bello firma un 'top 40' y García no pasa el corte ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 00:05

málaga. Volvió a ser el español mejor clasificado en un grande, algo que se está convirtiendo en una feliz costumbre. Jon Rahm se coló en el 'top 10' de la clasificación del Masters de Augusta por segunda vez en tres participaciones, después de terminar cuarto el año pasado. El golfista vasco, de sólo 23 años, salió atrasado, a siete golpes de Molinari, líder provisional durante la última jornada, pero fue capaz de generar posibilidades de victoria, aunque remotas, en la pelea con los mejores, carrera que finalmente ganó Tiger Woods. Rahm firmó el último día una vuelta de 68 golpes que pudieron ser menos si se hubiera consumado el hoyo en uno que estuvo a punto de anotar en el 16.

«Poca gente pudo hacer una vuelta así, pero no tuve opciones. Salí muy lejos, aunque estuve más cerca de lo que esperaba. Me voy con un sabor agridulce, porque tuve que luchar mucho durante el torneo y de 'tee' a 'green' no fueron demasiado bien las cosas», decía Rahm, a quien sus colegas apodan Rahmbo y que firma el séptimo 'top 10' de la temporada para el de Barrika. También hizo una buena vuelta final Rafa Cabrera Bello, que rubricó 68 impactos para acabar en -2 en total y en el puesto 36. El grancanario y Rahm fueron los dos únicos españoles que estuvieron en Augusta, al menos compitiendo, el fin de semana, ya que Sergio García, ganador en 2017, no pasó el corte por sexto grande consecutivo. Tampoco lo hizo Chema Olazabal, en competición, pese a estar casi retirado, por su condición de bicampeón en 1994 y 1999.

En declaraciones a La Vanguardia, Rahm confesó sus ganas de hacerlo bien en los 'majors', una de sus obsesiones desde que se profesionalizó: «Cuando empiezas una temporada, los grandes siempre están en la mente. Al final es lo que define la carrera de un jugador. Tenemos el ejemplo de Rickie Fowler, que lleva muchos años en la élite mundial y ha ganado cinco o seis veces en el PGA Tour. Y luego está Brooks Koepka, que también lleva muchos años como profesional, jugando incluso en Europa, pero de sus cinco o seis triunfos, tres han sido en Grand Slams y por eso es un jugador mucho más valorado que Fowler. Como en el tenis, los grandes marcan bastante tu carrera».

Al español tampoco le sorprende la victoria de Woods: «Llevo tiempo diciendo que desde que volvió tenía el talento para ganar, todo era simplemente cuestión de si físicamente se encontraba bien esa semana. Jugué dos vueltas con él y también en la Ryder y es increíble, es el mejor jugador de hierros de la historia que yo haya podido ver. Nadie los pega mejor que él y esa semana estaba muy bien. Se añadió que desde el 'tee' también estaba fino. Lo único que le hacía falta era meter un par de 'putts' y en los momentos delicados los metió desde todos los lados salvando la situación. Ya pensé entonces que si seguía igual tendría una opción y lo dije. Viernes y sábado metió muchos 'putts', muchos de esos de 5 metros que nos cuestan a todos y mantuvo las vueltas bajas. Y luego, el último día, ese poderío desde la calle le ayudó a ganar».