Doble empate en la cabeza para cerrar la primera vuelta del Andalucía Costa del Sol Open de España

Primera vuelta completada en este Andalucía Costa del Sol Open de España. Bajo un sol radiante y sin apenas viento, las 72 golfistas en liza ( ... las 65 mejores del 'ranking' y 8 invitadas), disfrutaron de una gran jornada de golf en el Real Club de Golf Guadalhorce, que se vistió de gala para acoger este torneo por segunda ocasión consecutiva. Una cita que concluirá el domingo coronando a la mejor jugadora de la presente campaña del Ladies European Tour.

Esta jornada inicial concluyó con un doble empate en la cabeza de la tabla entre la danesa Smila Tarning Soenderby y la tailandesa Trhichat Cheenglab, ambas con seis bajo par (tarjeta de 66), ambas con seis 'birdies', a dos golpes de igualar el récord del campo.

LET

Por otro lado, la primera española al cierre de la vuelta fue la joven Luna Sobrón (tercera, con -5) y en cuanto a las malagueñas, la mejor fue Azahara Muñoz, que aunque llegó a meterse entre las diez primeras, finalizó en 15º lugar (empatada con varias jugadoras) al sellar un buen -2. Destacó en la primera parte del recorrido, en la que firmó hasta 4 'birdies'. Por su parte, Ana Peláez no tuvo un buen día y acabó 64º con +3. La navarra Carlota Ciganda, otro de los nombres destacados de esta edición, escaló hasta la 10ª posición, sólo un golpe por debajo de la sampedreña Muñoz.

Por otro lado, tampoco lograron sus mejores sensaciones las dos golfistas que pelean por llevarse el título de la Orden de Mérito de este 2025: la singapurense Shannon Tan y la inglesa Mimi Rhodes. Casualidades del destino, ambas acabaron esta primera vuelta empatadas con uno bajo par y en el 27º lugar. Todo ello bajo el foco de cientos de espectadores que, ya en esta primera jornada, se trasladaron al Club Guadalhorce para disfrutar del mejor golf europeo. También fue el caso del laureado golfista malagueño Miguel Ángel Jiménez, que se dejó ver durante la mañana, atento al espectáculo. El torneo seguirá este viernes, desde las 10.00 horas.