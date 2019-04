Estoy informado del programa Golf Joven, que me parece una iniciativa estupenda, pero me gustaría que también hubiera más facilidades para que jugáramos los pensionistas, que tenemos tiempo libre y los médicos nos recomiendan hacer ejercicio. Y el golf es sanísimo y fácil en cuanto le pillas el truco, siempre que no pretendas jugar como Tiger Woods o Jon Rahm, claro.

::