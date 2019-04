Córdoba acoge el segundo puntuable nacional cadete Pablo Ereño recoge el título de la prueba celebrada en el Real Club de Campo de Córdoba. :: rfeg Pablo Ereño se apunta un tanto en este circuito de categorías inferiores que pasará varias veces por Andalucía COSTA DEL GOLF Miércoles, 3 abril 2019, 00:22

Málaga. Pablo Ereño consiguió una trabajada victoria en el Puntuable Nacional Cadete Masculino que se celebró en el Real Club de Campo de Córdoba. El jugador madrileño, con una sensacional tarjeta final de 69 golpes fruto de cuatro 'birdies', un 'eagle' y tres 'bogeys', logró 'in extremis' acceder a un 'play off' con Ángel Ayora, que partía como líder con un golpe de ventaja sobre el catalán Maxim Danilin y el salmantino José María Rozas.

No obstante, una ronda final de 75 golpes le llevó a disputar un desempate desequilibrado en el primer hoyo a favor del golfistas madrileño.

No comenzó bien la jornada para Ángel Ayora, con 'bogey' en el hoyo seis y un inicio de la segunda vuelta preocupante fruto de un triple 'bogey' en el 10 y un 'bogey' en el 11. Sin embargo, una reacción propia de los campeones hizo que pudiera encauzar la situación, con 'birdies' en los hoyos 13 y 16 para volver a estar en la pelea.

Mientras, el madrileño Pablo Ereño, con una ronda de 69 golpes, logró situarse en lo más alto de la tabla. Una primera vuelta con 'birdies' en el 2 y en el 8 mostraron su camino hacia el triunfo. En la segunda vuelta, los 'birdies' del 11 y del 15 y, sobre todo, un sensacional 'eagle' en el 13 eclipsaron los 'bogeys' del 12 y 14 para afrontar la recta final con todas las opciones. Un inesperado 'bogey' en el 18 le dejó empatado en cabeza.

En tercera posición terminó Álvaro Portillo, que también rozó el triunfo. Dos 'bogeys' y dos 'birdies' le dieron las opciones de victoria. Sin embargo, un 'doble bogey' en el 18 le dejó a un golpe de la cabeza con un total de 222 (+6).

Este fue el segundo torneo valedero para el Ranking Nacional Cadete Masculino. Anteriormente lo fue el Puntuable Nacional Juvenil y en un futuro próximo lo serán el Campeonato de España Sub 18, el Campeonato de España Sub 16 , el Campeonato de Madrid y el Internacional de España Sub 18. Un largo y emocionante camino aún por recorrer.