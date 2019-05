¿Conseguirá Tiger Woods continuar su desafío y sumar un nuevo 'major'?

Con Tiger Woods enfundado de nuevo en la chaqueta verde de Augusta, el tercer fin de semana de mayo vendrá cargado de nuevas emociones: el segundo torneo grande del año se celebra y esta vez 'El Tigre' rugirá en casa. El US PGA Championship ha disparado el interés mediático ante la posibilidad de que Woods continúe con su particular retahíla de récords y sorpresas. No lo tendrá fácil, Dustin Johnson o Rory McIlroy no se lo pondrán fácil ante un torneo que se presenta más abierto que nunca y donde no hay ningúnfavorito claro.