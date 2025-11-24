El Club Guadalhorce calienta motores para acoger a las mejores golfistas de Europa

Por segundo año consecutivo, la élite europea del golf femenino recalará en Málaga capital, y en concreto, en el Real Club Guadalhorce. Escenario que vio ... levantar el último trofeo del Andalucía Costa del Sol Open de España a la laureada Carlota Ciganda y que este 2025, se ha engalanado como nunca para mejorar aún más la gran imagen que ofreció el pasado 2024 como anfitrión.

La cita, que además pondrá el broche de oro a esta temporada del Ladies European Tour, coronará a la nueva campeona continental. Actualmente, lidera la Orden de Mérito la asiática Shannon, aunque una buena actuación de la inglesa con raíces españolas Mimi Rhodes podría darle la corona. Eso sí, lo cierto es que el global del público español espera con ansias una ardua lucha entre las dos únicas españolas que podrían hacer historia al alcanzar el tercer título de sus carreras: Carlota Ciganda y la sampedreña Azahara Muñoz, que regresa a casa. Aunque ninguna opta al liderato en el LET, sí que lo harán al título. Un plantel de 72 profesionales (las 65 mejores del 'ranking' y 8 invitadas), en el que también destaca la presencia de la malagueña Ana Peláez.

La presentación de este evento, que arrancará este jueves a las 10.00 horas y se celebrará hasta este domingo, a las 16.00 horas, se llevó llevó acabo este lunes, en el Real Club Guadalhorce y contó con la presencia de: Carlos García, Delegado Territorial de Turismo y Andalucía Exterior; Esperanza González, consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol; Jacobo Florido, concejal de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga; Jaime Salaverri, vicepresidente primero de la Real Federación Española de Golf; Ángel Gancedo, presidente del Real Guadalhorce Club de Golf; Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte and Business; João Pinto, director de torneo en el Ladies European Tour; y la propia Azahara Muñoz, profeta en su tierra.

Ampliar SALVADOR SALAS

García comenzó la presentación destacando que este evento «vuelve a situar a Málaga y Andalucía en el foco internacional del deporte. Reúne a las 65 mejores del año y será decisivo para coronar a las campeonas del año». Además, destacó un dato crucial y es que se ha previsto una audiencia de 300 millones de hogares en 60 países. Por su parte, González añadió más datos aún sobre la relevancia del golf en la zona: «El golf es un segmento de importante pujanza en la Costa del Sol, de los que mas beneficio recibe en nuestro destino. Vuelve a colocarnos en el centro de todas las miradas a nivel de organización, infraestructuras... Contamos con más de 70 campos, el nivel de concentración mas alto de Europa y Málaga es la provincia que mas campo de golf tiene de España y la tercera provincia en licencias».

Deporte de alto impacto en la Costa del Sol

Por otro lado, Florido destacó: «Este es un recorrido técnico y exigente en un campeonato marcado por la igualdad y la calidad de las mejores jugadoras se Europa. Queremos seguir apostando por el golf. En el caso de la provincia de Málaga, el turista de golf genera unos 1.500 millones de euros anuales y 18.000 puestos de trabajo. Es un destino líder de la vanguardia europea en el golf». A lo que Salaverri añadió: «Es un gustazo volver aquí. Aquí en Andalucía no hay que explicar la importancia del golf para el turismo. Destacar que tenemos un plantel de jugadoras muy buenas, además, tenemos a Carlota y Azahara, que es una maravilla, y a tres 'amateurs' españolas muy potentes».

Llegó el turno para el presidente del club, Gancedo, que se fundió en agradecimientos y valoró: «Qué bonito que un club de socios albergue una prueba que la vean mas de 200 millones de espectadores y aporte ese granito de arena para que Málaga siga eclosionando. Me encantaría tener una partida final entre Azahara Muñoz, Carlota Ciganda y Ana Peláez. Por su parte, Pinto destacó »el trabajo y empeño que se ha hecho en Guadalhorce. El año pasado fue fantástico pero este se ha dado un gran paso adelante. Andalucía es fantástica pero Málaga me tocó muy directamente«. Además, fiel seguidor y amigo de Azahara Muñoz, se dirigió a ella en la primera fila y señaló: »Sería un placer muy especial celebrar el triplete contigo el domingo«.

Ampliar SALVADOR SALAS

Garrido, como organizadora del evento, destacó datos importantes: «Empezamos a hacer el Open en 2010 y aquí seguimos en 2024, Andalucía y la Costa del Sol han ido siempre a la cabeza del golf. Esta es la edición 22 del Open, el primero fue en Salamanca. Vendrán 72 profesionales, 65 por ranking y 8 invitadas. Tendremos aquí a las tres mejores 'amateur' del mundo luchando por el Luchan por el Memorial Celia Barquín (que reconoce a la mejor 'amateur' del torneo. Además, serán 15 españolas y tres andaluzas, además de Azahara Muñoz y Ana Peláez, la onubense Teresa Toscano y vendrán golfistas de 25 nacionalidades. Además, el número uno de la Orden de Mérito estará en juego». Asimismo, señaló que habrá actividades de ocio paralelas durante todo el campeonato, una de ellas, un simulador de golf que estará activo en el Muelle Uno para captar la atención de los viandantes en el centro de Málaga. Y por otro lado, habrá un guiño solidario con la aportación del torneo a la Fundación Blanca Fernández Ochoa.

Por último, Azahara, emocionada, señaló: «El año pasado no pude estar aquí pero este sí y estoy encantada. Cuando he llegado esta mañana al campo, me he acordado perfectamente, he pasado aquí muchas horas en muchos torneos. Me encanta jugar en España y como en Málaga, en pocos sitios, con ganas de jugar y darlo todo y que ojalá el domingo obtenga la Copa, si no yo, una española».