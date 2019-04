El mes de la chaqueta verde llega cargado de emociones con el primer 'major'

El mes de abril está marcado en rojo; bueno, mejor en verde, en el calendario del golf mundial. Pues se disputa el primer 'major' del año. Y no uno cualquiera (aunque todos sean casi igual de importantes). Sino el mítico Master de Augusta. ¿Quién se colgará este año la chaqueta verde? Es cierto que los españoles no llegan en su mejor momento de forma. Y también es cierto que jugadores como Rory McIlroy y Tiger Woods se han preparado a conciencia la temporada para luchar por estos torneos. No obstante, las quinielas están abiertas.