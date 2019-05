Una carrera de fondo en Estados Unidos Hualde combina su carrera como golfista con sus estudios en la Universidad de Auburn. :: sur Los golfistas Alejandro Rey y Elena Hualde siguen el camino de ídolos como Jon Rahm COSTA DEL GOLF MÁLAGA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:06

Dicen en Estados Unidos que los cuatro años de la universidad son los mejores de la vida de una persona. Hay decenas de jóvenes españoles que viven con intensidad esa experiencia, pero con un añadido: la compaginan con el golf a alto nivel. Dos golfistas de los Equipos Nacionales, Alejandro del Rey y Elena Hualde, comparten estas vivencias cruciales para ellos en las que se entremezclan estudios, 'birdies', gimnasio, amistades nuevas, gastronomía extraña y, cómo no, alguna que otra fiesta universitaria.

Alejandro del Rey recaló hace un par de años en la Universidad de Arizona State, la misma en la que hicieron historia Jon Rahm, Carlota Ciganda o Azahara Muñoz, y allí, apenas unos kilómetros al norte de la frontera con México, continúa repartiendo 'birdies', como hiciese hace medio año en el Campeonato del Mundo Absoluto por Equipos Amateur. En Irlanda, en este torneo, fue el mejor en el ámbito individual, guiando al combinado español a la medalla de bronce y viviendo una semana inolvidable junto a Víctor Pastor y Ángel Hidalgo.

Solo unos días después ya estaba metido de nuevo en faena, en su día a día en Phoenix. «No me costó adaptarme mucho a la vida americana. Es verdad que hay mucha diferencia en la forma en la que ellos invierten su tiempo libre. Nosotros solemos estar acompañados de nuestros amigos en ese tiempo y a ellos les gusta más hacer las cosas por su cuenta, pero no me fue complicado», explica al equipo de comunicación de la Real Federación Española de Golf.

Tampoco a Elena Hualde le supuso un gran sacrificio hacerse a una nueva vida en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, al sureste del país. Le dio pena alejarse de la familia y los amigos, «pero pensar que toda esta aventura va a ser de gran ayuda en la vida, ayuda muchísimo». La navarra, resuelta y dicharachera, comparte equipo con una eslovaca, una irlandesa y una sudafricana, con el inglés siempre como vehículo común de comunicación. El idioma tampoco les ha supuesto un problema, aunque Alejandro matiza que allí «no hablan el inglés que aprendes en el colegio, sino uno mucho más urbano. A mí me ayudó escuchar su música, me ha servido para aprender palabras que nunca me enseñaron en clase pero que ellos usan a diario», añade.

'Top 50' del ránking

Alejandro del Rey, que al igual que Elena Hualde está contento con el rumbo que lleva su carrera deportiva en Estados Unidos. «No echo nada de menos porque aquí tengo de todo. Claramente he salido fortalecido de esta experiencia, he crecido mucho como golfista y he aprendido la forma de jugar en diferentes estilos de campo o hierba. He madurado mucho dentro del campo de golf y me han ayudado a ver de otra forma este deporte», señala el que ya es número 45 del Ranking Mundial. Son promesas para el futuro, aunque ya escriben su propia historia.