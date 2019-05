Los campos de la Costa se lanzan a captar turistas y nuevos socios Los campos malagueños han introducido mejoras en los últimos años. :: sur Málaga, tercera provincia española con más federados, descorcha la temporada alta de golf con la programación de torneos y descuentos en decenas de clubes ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 00:04

Los campos de golf de la Costa del Sol ya están en plena temporada alta. Muchos de los clubes de la provincia han lanzado ofertas y descuentos para atraer turistas y nuevos socios tras una década nefasta para el sector, que comienza a remontar la crisis. Málaga comenzó el año con 18.494 federados, 497 más que en enero de 2018, lo que supone casi el 43 por ciento de las licencias registradas en Andalucía y cerca del siete por ciento del total en España. Sólo Madrid y Barcelona adelantan a la provincia andaluza, cuna de un sector que asoma la cabeza después de sufrir zarpazos tributarios y recortes en el personal de los clubes y el presupuesto destinado al mantenimiento de los campos.

Uno de los clubes más completos del litoral malagueño es Villa Padierna, que cuenta con tres recorridos y las instalaciones del Hotel Palace, donde se disputan campeonatos como la Liga Júnior, apadrinada por el campeón del US Open Michael Campbell y que reúne a menores de 21 años. El popular golfista estadounidense, fichaje del lujoso complejo, también da nombre a la academia Tramores Golf Academy by Michael Campbell, donde pequeños y mayores pueden entrenar sus golpes. La oferta del club se completa con los torneos programados en los próximos meses, como Golf in the Sun o Condesa de Villa Padierna.

El club Torrequebrada, situado en Benalmádena, ha lanzado interesantes ofertas para arrancar la temporada, como un talonario con diez 'green fees', jugando cinco vueltas e invitando a una con precios especiales para reservas 'online' y descuentos de revisita en siete y diez días. Río Real Golf & Hotel ha lanzado la promoción Enjoy Spring para disfrutar de sus instalaciones en primavera y jugar hasta las dos y media de la tarde, disponible hasta el 5 de junio. Por su parte, The Westin la Quinta Golf Resort & Spa, en Benahavís, propone un paquete de tres noches para dos personas, incluyendo un 'green fee' (18 hoyos) por persona y estancia con 'buggy' compartido y desayuno diario servido en el restaurante Sunsa desde 420 euros y una oferta de verano consistente en 'green fee' a 18 hoyos por 69 euros con 'buggy' compartido vigente hasta el 12 de septiembre.

La Cala Golf Hotel Spa, en Mijas, ofrece diversos descuentos de primavera. Por un lado, un 'buggy' impar gratis para nuevas reservas de marzo a junio y un paquete dos 'green fees' con 'buggy' compartido hasta junio, ahora también en hora premium. Además, se celebrará el circuito nacional Summum Golf el 20 de abril en 'individual stableford', con 18 hoyos. Se llevará a cabo en Campo América para dos categorías y se hará una entrega de premios y sorteos. El precio torneo y alojamiento es de 570 euros compartiendo en habitación clásica doble 'twin' y de 468 euros en habitación doble clásica para uso individual. También Atalaya Golf & Country Club lanza una oferta consistente en dos 'green fees' y 'buggy' por 130 euros hasta el 15 de mayo en el campo Newa, descuento que puede obtenerse a través de la introducción de un código promocional realizando la reserva 'online'.

Marbella Golf Country Club ha organizado u campamento de golf para niños formado por programas de golf de mañana o tarde y personalizados en diferentes niveles, desde iniciación hasta competición. Añoreta Golf recibe la temporada con diferentes paquetes que incluyen alojamientos desde 440 euros y Babiera Golf lanzará una oferta especial entre el 1 de mayo al 30 de septiembre desde 68 euros. Además, Mijas Golf Club llevará a cabo cerca de 15 competiciones y ha lanzado diversas ofertas para promocionar el golf en su complejo para jugadores de manera individual con 'buggy' desde 319 euros y para familias, bien para matrimonios con 'buggy' o los más pequeños con 'trolley'.

«Nuestro reto es seguir trabajando para mantener los niveles de calidad que nos diferencian de otros destinos. Y la calidad está demostrada en la valoración que nos otorgan los jugadores tras haber disfrutado de las magníficas infraestucturas de la Costa del Sol», sostiene Arturo Bernal, director general de Turismo Costa del Sol. Para esta entidad, el segmento del golf «cuenta con un peso importante en la promoción del destino» al ser uno de los que más potencialidad tienen en su estrategia de lucha contra la estacionalidad y para el que se va a destinar un total de 491.850 euros en 2019 a través de la participación en ferias, jornadas profesionales, viajes de familiarización o campañas de marketing, entre otras acciones.

La Costa del Sol cuenta con una oferta de más de 70 campos, casi el 70 por ciento de los recorridos existentes en Andalucía, generando un beneficio económico de 900 millones de euros anuales. La práctica deportiva al aire libre es posible casi los 365 días del año debido a su buen clima. «A la magnífica infraestructura de la que disponen los clubes cabe unir una completa planta hotelera y una gran conexión por cualquier medio de transporte, lo que convierte la Costa del Sol en un destino de referencia», añade Bernal.

Clubes y campos malagueños como Baviera, Añoreta, El Paraíso, Doña Julia, Río Real, Guadalmina, Magna Marbella, Atalaya, La Cala Resort o Los Arqueros han introducido mejoras en los últimos años. La adecuación a la normativa en materia de accesibilidad, la renovación en la flota de cochecitos de golf (buggies), la creación de 'tees' y líneas de drenaje, la mejora de los 'greenes' o la restauración de los hoyos centran estos cambios, que confirman la posición de la Costa del Sol como destino predilecto para la práctica del golf en el sur de Europa.