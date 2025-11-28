Azahara Muñoz, la mejor española del Open de España aunque lejos de la líder

Por segundo día consecutivo, las 72 golfistas del Andalucía Costa del Sol Open de España disfrutaron de unas condiciones óptimas en el Real Club Guadalhorce. ... Temperatura perfecta y el calor de la afición de la zona para sellar una vuelta de récord. La gran protagonista de esta segunda vuelta tuvo nombre propio: el de la tailandesa Trichat Cheenglab.

Esta ya acabó la primera ronda empatando en la cabeza, pero tras su espectacular segundo día, ha logrado consolidarse en lo más alto en solitario, con un espectacular acumulado de -15, siete golpes por encima de su siguiente perseguidora, la italiana Fanali (-8). Lo logró dejando huella al establecer un nuevo récord en el campo malagueño, rebajando la anterior marca (de Carlota Ciganda) en un golpe, escalando así hasta un extraordinario -9, con hasta 9 'birdies'.

Fue notable la actuación de las dos jugadoras malagueñas en liza. Uno de los nombres del día fue el de la joven Ana Peláez, que tras una primera ronda en la que superó el par del campo, este viernes logró un sensacional -5 que la llevó a firmar la cuarta mejor vuelta de todas las competidoras, con tres 'birdies' y un 'eagle'. Con este resultado, fue la mejor española del día y también dio un salto de más de 30 puestos en la clasificación, concluyendo 31ª (-2).

Eso sí, en la general, la experimentada Azahara Muñoz repitió como la mejor malagueña. De hecho, también mejoró sensaciones con respecto a la primera vuelta (-2) y bajó por un golpe su marca en este segundo día (-3) para hacer un global de -5. Con esto, asciende del 15º al 11º lugar, empatada con varias competidoras. Fue espectacular el primer tramo del recorrido de la malagueña, en el que firmó hasta cinco de sus siete 'birdies' del día. Así las cosas, se coloca como la mejor española del campeonato.

En lo que respecta a la pelea por la Orden de Mérito, la lucha entre la inglesa Mimi Rhodes y la singapurense Shannon Tan, no puede estar más igualada. Ambas empataron el primer día con un -1 y volvieron a empatar ayer con un -5. Ahora, comparten el 5º puesto.