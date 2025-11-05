Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rocco Repetto, en una prueba reciente. SUR
Golf

El año frenético de Rocco Repetto: «Los últimos diez meses me han cambiado la vida»

El golfista malagueño, que competirá en el DP World Tour el próximo año, valora este gran paso en su carrera: «Uno ya se puede ganar la vida bien»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El malagueño Rocco Repetto (2002), que consiguió una tarjeta para disputar el DP World Tour 2026, el principal circuito europeo (aunque con miras internacionales), está ... convencido de que su carrera profesional va en el sentido que quiere. Este hito personal así lo reafirma. «Veo esto como un paso en la dirección de lo que quiero ser y quiero conseguir en mi carrera deportiva», expresa en declaraciones a este periódico. Hace apenas unos días de la noticia y, eso sí, aún ha de digerirlo todo y de trazar un plan. «Todavía no me he sentado y pensado bien cuáles son mis objetivos para el año que viene, pero dentro de ellos ganar en el DP seguro que es uno. Sería increíble», contestó cuando fue preguntado por la ambición con la que encara esta nueva aventura.

