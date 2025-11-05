El año frenético de Rocco Repetto: «Los últimos diez meses me han cambiado la vida»

El malagueño Rocco Repetto (2002), que consiguió una tarjeta para disputar el DP World Tour 2026, el principal circuito europeo (aunque con miras internacionales), está ... convencido de que su carrera profesional va en el sentido que quiere. Este hito personal así lo reafirma. «Veo esto como un paso en la dirección de lo que quiero ser y quiero conseguir en mi carrera deportiva», expresa en declaraciones a este periódico. Hace apenas unos días de la noticia y, eso sí, aún ha de digerirlo todo y de trazar un plan. «Todavía no me he sentado y pensado bien cuáles son mis objetivos para el año que viene, pero dentro de ellos ganar en el DP seguro que es uno. Sería increíble», contestó cuando fue preguntado por la ambición con la que encara esta nueva aventura.

Este 2025 le ha cambiado la vida. Ha sido la temporada deportiva en la que ha sellado su meteórico crecimiento como golfista y en la que ha saltado, por fin, al profesionalismo, con algunos triunfos de mucho mérito que le han hecho saltar a la palestra. Entre ellos, el Challenge de Cádiz, en junio. «Ha sido un año genial. Empezando en el Alps y consiguiendo la tarjeta del Tour. Muy agradecido y con muchas ganas. Los últimos diez meses han sido un cambio completo de vida, y estando en el DP uno ya se puede ganar la vida bien, obviamente jugando bien. El cambio ha sido total», dice, digiriendo cómo ha evolucionado todo en su vida profesional y, por ende, también en la personal, porque va de la mano.

El DP, circuito que compartirá, además, con su paisano Ángel Hidalgo, le hará no sólo estar cerca de algunos de sus ídolos de siempre: ahora competirá con ellos y serán rivales. Reconoce que vérselas con algunos de ellos para él es un sueño cumplido: «Me acabo de enterar que Rory Mcllroy va a competir en el Open de Australia y... joe, hacer un torneo con él es una locura. Es uno de mis ídolos y referentes. Es un sueño», expresa, ilusionado.

En el frenético 2026 que le espera como golfista del DP World Tour, el malagueño, de padre italiano y madre irlandesa, afirma convencido que las pruebas que se disputarán en España son las que más ilusión le hacen de todo el calendario: «Mirando a los de España, poder jugar un torneo del Tour en El Prat y obviamente el Open de España. Voy a coger esos dos con muchísimas ganas».

Es de bien nacido ser agradecido y Repetto no se olvida de quienes han hecho posible que haya podido desarrollar su talento y su juego sin tener que preocuparse por el aspecto económico y financiero en un deporte con unas características tan peculiares, en ese sentido, como el golf: «No estaría donde estoy si no fuese por la Fundación Fairways and Greens, por el director técnico, Daniel Colomar, y el apoyo de Antonio Mediato y Airzone. Ellos son los que me han ayudado financieramente para poder llegar aquí».