Ángel Ayora, compitiendo esta semana en Dubái. EFE

Ángel Ayora se queda a las puertas de conseguir una tarjeta para el PGA Tour

El gaditano, aunque afincado en Manilva, quedó vigésimo en la clasificación del 'Race to Dubai' cuando debía quedar decimoquinto, pero se estrenará en un 'Major' en el Open Británico del año que viene

SUR

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

Ángel Ayora se marchó de Dubái con un sabor agridulce. El golfista gaditano, aunque residente en Manilva desde hace tiempo, se quedó a las puertas ... de conseguir una de las tarjetas que le daban acceso a competir en el PGA Tour del año que viene, tras quedar octavo en el Jumeirah Golf Estates, a cuatro golpes del ganador Matt Fitzpatrick y vigésimo en la clasificación del 'Race to Dubai' cuando debía finalizar, al menos, decimoquinto, aunque ha sido una semana magnífica del golfista de 21 años. Como consuelo, Ayora aseguró su presencia en el Open Británico, en lo que será su estreno en un 'Major'.

Ángel Ayora se queda a las puertas de conseguir una tarjeta para el PGA Tour