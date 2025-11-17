Ángel Ayora se queda a las puertas de conseguir una tarjeta para el PGA Tour

Ángel Ayora se marchó de Dubái con un sabor agridulce. El golfista gaditano, aunque residente en Manilva desde hace tiempo, se quedó a las puertas ... de conseguir una de las tarjetas que le daban acceso a competir en el PGA Tour del año que viene, tras quedar octavo en el Jumeirah Golf Estates, a cuatro golpes del ganador Matt Fitzpatrick y vigésimo en la clasificación del 'Race to Dubai' cuando debía finalizar, al menos, decimoquinto, aunque ha sido una semana magnífica del golfista de 21 años. Como consuelo, Ayora aseguró su presencia en el Open Británico, en lo que será su estreno en un 'Major'.

Con vueltas de 70, 67, 67 y 70 golpes, el malagueño (-14 al total) soñó con el título -hubiese sido su primero en el DP World Tour- y con esa carta que le garantizaba estar en el PGA Tour. Sendos bogeys en los hoyos 11 y 12, y uno postrero al 18 acabaron con esas opciones, si bien no eclipsaron un rendimiento brillante a lo largo de la semana.

Aunque fue el inglés Fitzpatrick quien se proclamó vencedor del torneo, el histórico norirlandés Rory McIlroy logró por séptima vez el DP World Tour (antiguamente llamado circuito europeo), superando así a Seve Ballesteros.

Todavía no ha ganado su primer torneo como profesional, pero Ayora ha completado un año brillante y está considerado como la mayor perla del golf español.