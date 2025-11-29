Todo por decidir en la última jornada del Andalucía Costa del Sol Open de España

Así es el golf, mientras que al cierre de la segunda vuelta, todo parecía indicar que la tailandesa Trichat Cheenglab tenía ya una mano en ... el trofeo, al término de la tercera, el título del Andalucía Costa del Sol Open de España se muestra más abierto que nunca. Este domingo, el Real Club de Golf Guadalhorce coronará a la nueva campeona este torneo, así como a la jugadora que tendrá el honor de alcanzar la Orden de Mérito como la mejor golfista del año en el Ladies European Tour.

Aprovechando la llegada del fin de semana y el idílico clima, cientos, incluso miles de personas, acudieron ayer a este campo de Málaga capital para ver de cerca a las mejores golfistas del mejor circuito continental, que regalaron al público otra intensa y emocionante jornada. Tras firmar un nuevo récord del campo el viernes (63 golpes), Cheenglab llegó a ratificar su liderato siete golpes por encima de su perseguidora. Sin embargo, tras una irregular vuelta ayer en la que igualó el par del campo, perdió su amplia ventaja. Una situación que otras rivales aprovecharon para acercar posturas. Así las cosas, aunque sigue liderando, lo hacen sólo por tres golpes de ventaja (-15).

Le pisa los talones la olímpica francesa Perrine Delacour, que tras lograr la mejor vuelta del día (-6, empatada con varias jugadoras) ha escalado al segundo puesto (con -12). Además, le acompaña en esta escalada su compatriota francesa Nastadia Nadaud, que con una vuelta de tres bajo par se sitúa a cinco golpes de la cabeza (-10). La mejor española del día fue la navarra Carlota Ciganda, que muy animada por el público local, firmó una vuelta de -4 y logró desbancar a la sampedreña Azahara Muñoz como la mejor golfista nacional (duodécima con -7).

No salieron tan bien las cosas para la malagueña, que bajó seis puestos y se sitúa decimoséptima con -6 (uno bajo par ayer). La mejor de la provincia en esta tercera vuelta fue Ana Peláez, muy respaldada (al igual que Azahara) también por el público local, incluso por amigos de renombre, como el golfista malagueño Ángel Hidalgo, allí presente. Peláez logró un dos bajo par que le lleva a subir hasta el puesto vigésimo quinto, con -4.

En lo que respecta a la pelea por la Orden de Mérito, la lucha sigue siendo encarnizada entre la inglesa Mimi Rhodes y la singapurense Shannon Tan, que por tercera vuelta consecutiva, empataron a golpes (-2). Ambas son sextas con un global de -8.