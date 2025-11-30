El Andalucía Costa del Sol Open de España de Málaga corona a una campeona inédita

Sin duda, este Andalucía Costa del Sol Open de España acabó convertido en toda una montaña rusa. Un torneo perfecto en lo que a organización ... y ambiente respecta que, en el plano deportivo, vivió todo tipo de giros hasta llegar al desenlace final; una perfecta muestra de lo inesperado que puede ser el golf. El Real Club de Golf Guadalhorce, sede por segundo año consecutivo de esta cita, coronó este domingo a la nueva campeona del Open, así como a la vencedora de la Orden de Mérito de esta temporada del Ladies European Tour.

Fueron dos vencedoras inéditas. Para empezar, tras una vuelta perfecta (seis bajo par), la joven francesa de 21 años Nastasia Nadaud se coronó como la nueva vencedora del Open de España (-16), tomando el testigo de Carlota Ciganda. Toda una declaración de intenciones de esta perla gala, que en su segundo año como profesional ya se ha encumbrado en dos torneos del LET. Dominó la jornada de inicio a fin, mermando las opciones de su compatriota, Perrine Delacour, con la que protagonizó un gran mano a mano toda la jornada, y sobre todo, de la tailandesa Trichat Cheenglab.

Esta, que sorprendió en la segunda vuelta al firmar el récord del campo, desaprovechó su amplia ventaja en la cabeza tras dos últimas vueltas irregulares y acabó cayendo hasta el séptimo puesto con un global de -10. La segunda, que remontó posiciones en el tramo final, fue la australiana Kirsten Rudgeley (-12), mientras que otras cuatro golfistas compartieron el tercer lugar con -11.

LET

La actuación de las malagueñas

La mejor española acabó siendo también la vencedora del Trofeo Celia Barquín, la 'amateur' Andrea Revuelta, de sólo 19 años. Una de las grandes promesas de nuestro país, que cerró su concurso con un -8. Sólo un golpe por debajo acabaron empatando la sampedreña Azahara Muñoz y la última campeona del Open, Carlota Ciganda, con -7. La malagueña marchó en par buena parte de la mañana pero logró rebajar un golpe en el último hoyo para subir tres posiciones. Por su parte, la cuarta española y segunda mejor malagueña fue Ana Peláez, que fue de menos a más en este concurso y cerró un torneo con buenas sensaciones, con un total de -5 y un 23º puesto para cerrar el año.

En lo que respecta a la Orden de Mérito, la pelea entre la líder del 'ranking', la singapurense Shannon Tan y la aspirante al título, la inglesa Mimi Rhodes, se mantuvo hasta la última jornada. Sin embargo, Rhodes (7ª, con -10) debía lograr un 'top-3' para adelantarla en el 'ranking' y aunque finalizó en mejor posición que la asiática (16ª, con -7), fue esta quien logró coronarse, por primera vez, como la mejor golfista del LET. Se cierra así un nuevo Open de España que ha vuelto a posicionar a Málaga en el epicentro del golf mundial, con alrededor de 300 millones de audiencia acumulada en más de 60 países a lo largo de estas cuatro jornadas.