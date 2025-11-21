Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Peláez, con el trofeo de campeona y junto a la bandera de un hoyo. SANTANDER GOLF TOUR

Ana Peláez, bicampeona del Campeonato de España de Profesionales

La golfista malagueña firma un resultado total de seis bajo par y conquista su segundo título consecutivo gracias a un brillante final de jornada en el campo de Alcaidesa (La Línea)

Sur

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

La malagueña Ana Peláez se proclamó este viernes campeona del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 2025 por segundo año consecutivo tras completar una ... última jornada de uno bajo par y cerrar el torneo con un total de -6 en el exigente recorrido Heathland de La Hacienda Links Golf Resort (en Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, Cádiz). La defensora del título, que ya se coronó en 2024 en el Real Club de Golf de Guadalmina (en Marbella), supo gestionar la amplia ventaja de ocho golpes con la que partía en esta tercera y última ronda para volver a levantar el trofeo con absoluta autoridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ana Peláez, bicampeona del Campeonato de España de Profesionales

Ana Peláez, bicampeona del Campeonato de España de Profesionales