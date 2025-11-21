Ana Peláez, bicampeona del Campeonato de España de Profesionales

La malagueña Ana Peláez se proclamó este viernes campeona del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino 2025 por segundo año consecutivo tras completar una ... última jornada de uno bajo par y cerrar el torneo con un total de -6 en el exigente recorrido Heathland de La Hacienda Links Golf Resort (en Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, Cádiz). La defensora del título, que ya se coronó en 2024 en el Real Club de Golf de Guadalmina (en Marbella), supo gestionar la amplia ventaja de ocho golpes con la que partía en esta tercera y última ronda para volver a levantar el trofeo con absoluta autoridad.

Peláez arrancó el día con semblante serio y fiel a un planteamiento conservador, firmando tres pares consecutivos del 1 al 3 antes de enfrentarse al primer obstáculo del día: un bogey en el 4 tras un error desde la salida. Después llegaron dos nuevos pares en el 5 y 6 y otro bogey en el 7, un par 4 cuesta arriba en el que se dejó un segundo golpe comprometido. Con ese +2 al día, la tensión apareció por primera vez, más aún al comprobar que por detrás emergía con fuerza una de las grandes protagonistas de la jornada, la gaditana María Parra, que encadenaba una primera vuelta sencillamente espectacular, de -5 al día con dos eagles incluidos. Aun así, Peláez aguantó el tipo hasta cerrar los nueve primeros hoyos con pares al 8 y 9 para mantenerse con -3 al total.

En la segunda vuelta, consciente de la dificultad del tramo inicial de la segunda vuelta del Heathland y de la importancia de no regalar golpes, la malagueña volvió al plan: asegurar salidas, colocar bien la bola en calle y evitar riesgos innecesarios. Sin embargo, el hoyo 13 trajo un nuevo bogey que alimentó momentáneamente las dudas. Fue entonces cuando la vigente campeona sacó su mejor versión. En el par 3 del 14 llegó su primer 'birdie' del día, un golpe de autoridad que dio paso a una secuencia final demoledora. 'Birdie' también en el 15, que la situó ya con +1 al día y -4 al total, y dos más en los hoyos 17 y 18 para cerrar con una tarjeta de 71 golpes, ampliar la ventaja hasta siete golpes y confirmar su segundo título nacional consecutivo.

Emocionada tras su victoria, Peláez reconoció: «Ha sido una montaña rusa de emociones, la verdad. Ha habido muchos factores que han influido en la ronda, pero es un absoluto orgullo poder decir que soy bicampeona de España».

Sobre su inicio de jornada añadió: «Me ha costado un poco la primera vuelta, pero a partir del hoyo 10 he entrado otra vez en el estado de armonía que sentía en los dos primeros días de competición y a partir de ahí ha sido todo más fácil». También admitió la presión: «Ha habido un momento que he sentido esa presión de no querer hacerlo mal, de ver si iba a ser capaz de mantener mi ventaja, pero en la segunda vuelta todo ha hecho clic y puedo decir con orgullo, después de este año tan difícil, que soy campeona de España otra vez». Y cara a lo que viene, destacó: «Me da mucha confianza de cara al Andalucía Costa del Sol Open de España de la semana que viene. Es una maravilla poder competir en casa y sentir a mi gente cerca es algo que no se puede describir».

Ampliar Ana Peláez posa con el trofeo de campeona junto a Jaime Salaverri, vicepresidente de la Real Federación Española de Golf. SANTANDER GOLF TOUR

La segunda posición fue para María Parra, que protagonizó una de las mejores vueltas del torneo. Partiendo con +6 al total, la gaditana cerró su ronda con dos pares y un último birdie en el 18 para firmar un magnífico -5 en el día y terminar con +1 al total. La tercera posición fue compartida por María Villanueva y Marta Martín, ambas con +4, mientras que la mejor amateur del torneo fue la madrileña Amanda Revuelta, con +5, empatada en quinta posición junto a Luna Sobrón, Marta Sanz y Blanca Fernández.