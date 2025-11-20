Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Peláez retiene el liderato del Campeonato de España de Profesionales tras dos vueltas

La joven golfista malagueña encarrila, con ocho golpes de ventaja, la que podría ser su primera victoria de la temporada

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

Ana Peláez quiere su primera victoria del año. La talentosa golfista malagueña se encuentra estos días disputando el Santander Campeonato de España de Profesionales, en ... La Hacienda Links Golf Resort (San Roque), antesala del Andalucía Costa del Sol Open de España del LET que acogerá el Club Guadalhorce de Málaga la próxima semana. Y desde luego, al cierre de la segunda vuelta, no está dejando indiferente a nadie.

