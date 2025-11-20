Ana Peláez retiene el liderato del Campeonato de España de Profesionales tras dos vueltas

Ana Peláez quiere su primera victoria del año. La talentosa golfista malagueña se encuentra estos días disputando el Santander Campeonato de España de Profesionales, en ... La Hacienda Links Golf Resort (San Roque), antesala del Andalucía Costa del Sol Open de España del LET que acogerá el Club Guadalhorce de Málaga la próxima semana. Y desde luego, al cierre de la segunda vuelta, no está dejando indiferente a nadie.

La malagueña volvió a ser la protagonista del día al retener el liderato por segunda ronda consecutiva. La vigente campeona de España entregó una vuelta de -1 para situarse con -5 y tomar una ventaja de ocho golpes con respecto a su perseguidora, la 'amateur' Amanda Revuelta (revelación del torneo) cara a la última jornada. En un día marcado por el viento y por la gran dificultad del recorrido gaditano, Peláez, fue la única capaz de firmar una vuelta bajo par, consolidando un liderato que parece casi inalcanzable.

Al cierre del día, la malagueña valoró: «He salido muy mentalizada y la vuelta de entrenamiento con tanto viento me ha dado mucha información. Esta vez ha sido más fácil confiar en el número». En cuanto a sus sensaciones, dijo: «Me siento muy bien. Jugar con tranquilidad es un punto. Independientemente de lo que pase mañana, estoy disfrutando un montón. Mi estrategia no va a basarse en la ventaja, sino en lo que el día demande». Finalmente, sobre la que podría ser su primera victoria del 2025, valoró: «Sería un subidón después del parón. El tiempo que he tomado para sanar ha merecido la pena». Cabe señalar que tras perder la tarjeta del LPGA, Peláez compite esta temporada en el Ladies European Tour, en el que es 68ª. Su mejor puesto, tercera, fue en el Open de Tenerife.