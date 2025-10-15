Vinicius, procesado en Brasil por «perturbar» a los vecinos con su fiesta de cumpleaños

Vinicius ha sido procesado en la Justicia brasileña por una supuesta «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» durante la gran fiesta que organizó ... en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, según han confirmado este miércoles fuentes oficiales citadas por el diario O Globo.

El caso se tramita en un juzgado especial de Río, encargado de analizar la comisión de delitos menores, y se basa en la denuncia de un vecino del lugar donde el extremo de la selección brasileña celebró su 25 cumpleaños, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes. Según el denunciante, la fiesta, que tuvo lugar en una lujosa finca dedicada a organizar grandes eventos, como bodas o actos corporativos, provocó mucho ruido y rompió el sosiego en el vecindario.

Personada en el lugar de los hechos, la Policía Militar constató la música a todo volumen y el griterío, y pidió a los asistentes que bajaran el nivel de sonido. En un primer momento, Vinicius y sus invitados acataron las órdenes de los agentes, pero cuando estos se retiraron, «el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto», de acuerdo con el relato del denunciante.

La audiencia preliminar sobre el caso está prevista para el 6 de noviembre y, según la legislación brasileña, la «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» está castigada en Brasil con una pena de entre quince días y tres meses de cárcel, o el pago de una multa.

Según O Globo, Vinicius montó una macrofiesta para celebrar su onomástica que incluyó conciertos, entre ellos uno del rapero Travis Scott, fuegos artificiales y hasta atracciones típicas de un parque de atracciones. El evento reunió 500 invitados, entre ellos el centrocampista francés Eduardo Camavinga, compañero de Vini en el Real Madrid, y otras celebridades, como la cantante brasileña Anitta, una de las máximas representantes del reguetón latinoamericano tan de moda hoy.