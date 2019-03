El Vélez se desinfla en un momento clave de la campaña

El Vélez ha reservado uno de los peores momentos de la Liga para el momento en el que pensaba abordar el cuarto puesto. El Atarfe Industrial, uno de los candidatos al descenso, dejo en evidencia a un equipo sin chispa, perdido, sin intensidad y que volvió a ceder puntos en el Vivar Téllez, donde ha dejado escapar en sus últimos cuatro partidos 10 puntos. Todos los goles llegaron antes de la media hora, y así, Alfonso, puso fin a un contrataque bien hilvanado por los visitantes. Cuatro minutos más tarde, Emilio Guerra demostró su olfato goleador empatando un partido de ida y vuelta. El tercer gol tempranero, el 1-2, fue obra de Moi Gómez, de falta directa.

1 VÉLEZ 2 ATARFE Vélez Javi Cuenca, Damián, Antelo, Goffin (Michu, min. 71), Nacho, Luija, Vergara, Eloy (Javi Fernández, min. 62), Emilio Guerra, Dani González y Joselinho (Anaya, min. 30). Atarfe Industrial Fidel, Jordi, Juanfran, Sergio Bustos, Salvatierra, Pablo, Dani Salvatierra (Aya, min. 75), Anas (Adri Castro, min. 79), Alfonso, Moi Gómez (Marcos Toro, min. 88) y Paco Ariza. Goles 0-1, min. 10: Alfonso. 1-1, min. 14: Emilio Guerra. 1-2, min. 22: Moi Gómez Árbitro Ballesteros Peralta (Sevilla). Amonestó a los locales a Goffin y Dani González, y al visitante Anas. Campo Partido jugado en el Vivar Téllez. Unos 300 aficionados.

El entrenador local Carlos Tello tuvo el contratiempo de la lesión de Joselinho y dio entrada a Anaya que junto a Dani González y Guerra buscaron el empate antes del descanso. En la segunda parte, el Atarfe Industrial , ayudado por un Vélez descolocado, pudo sentenciar y no lo hizo. Eso le dio vida a los locales, pero no atraviesan su mejor momento en ataque, y de nuevo Anaya, Emilio Guerra y, en dos ocasiones Vergara, no atinaron para empatar un partido que dejó muy enfadada a la afición veleña.