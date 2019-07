La granizada La única utillera de Primera División: «Guardo bien los secretos» Jara Cuenca se ocupa de la equipación de los jugadores del Leganés y es también su confidente JOSÉ ANTONIO GUERRERO Lunes, 22 julio 2019, 00:19

Jara Cuenca, la única utillera de Primera División, trabaja para el CD Leganés, el equipo madrileño de sus amores, que dirige Mauricio Pellegrino y preside una mujer (María Victoria Pavón). Jara compagina esta tarea con la de entrenadora de chavales de doce años. Pide que la tuteemos. Allá vamos.

Estás en un bar, conoces a alguien y te pregunta a qué te dedicas. Y le dices que eres utillera. ¿Te ha pasado que te respondan ¿utiquéeee?

Sí. Para los ajenos al fútbol es un puesto que no es conocido. Para el resto es envidiable, porque estás dentro del fútbol profesional.

¿Y qué les cuentas?

Que somos los encargados de hacerle al futbolista el día a día más fácil. Que tenga la ropa en su sitio, que las botas estén limpias para jugar, que no les falte ni pantalón, ni camiseta, ni sudadera para entrenar, de manera que solo se preocupe de salir al campo y rendir lo mejor posible.

Accedes al vestuario de los jugadores, conoces sus intimidades…

(Corta radicalmente) A esas cuestiones no te voy a responder, que siempre tituláis por ahí. Estamos llevando todo al morbo…

Vale, vale, pero que conste que no iba a titular por ahí. ¿A qué huele un vestuario?

Después de un partido, obviamente, muy bien no huele, jaja. Si se gana, el olor es diferente. Si se pierde, es un vestuario callado.

¿Y antes del partido?

Antes de un partido, más que el olor, son las sensaciones que se respiran… Unos escuchan música, otros están concentrados, también huele a las cremas que se echan para calentar.

¿Tienen manías los jugadores con la ropa?

Que la camiseta esté doblada y las botas estén bien no son manías, son obligaciones nuestras. Pero sí que tienen. Cuando llegan el primer día y les preguntamos, todos dicen que no, pero, cuando se acerca el momento del partido, te sueltan que si ellos prefieren las medias un poquito más largas, que si las prefieren cortadas…

¿Cuál es el sueldo de un utillero?, ¿cuántos millones tienes?

Jajajaa… ¡anda que si veo un millón en mi vida…! Nuestro puesto es el menos valorado económicamente en un equipo de Primera. No voy a decir lo que cobro, pero si me comparo con gente que no vive del fútbol dirán que estoy bien pagada; y si me comparo con gente que vive del fútbol, no estamos bien valorados.

El Leganés ha quedado el 13 de la Liga, ¿qué responsabilidad tiene el utillero en ese puesto?

Si, por ejemplo, vas a jugar a Mestalla y se te olvidan las botas de alguien, ese jugador va a tener otras, claro, pero no van a ser con las que él quería jugar y ya no va a estar centrado, no va estar a gusto en el campo, seguramente no haga buen partido… Son detalles que pueden influir en el juego.

De la equipación, las medias son las que más sufren. ¿Tienen arreglo tras un partido?

No, suelen ser de un solo uso. Normalmente se rajan o se rompen, y se tiran. Las camisetas que tienen una mancha que no se quita o que empiezan a deshilacharse, esas se las damos a los jugadores, que generalmente las regalan.

«Nosotras escuchamos más»

¿Hay coleccionistas o fetichistas que os las piden aunque estén rotas y sudadas…?

Alguno hay. En el último partido tiramos un montón de medias usadas, sucias y rotas y hubo gente que vino a rebuscar y llevárselas. Es verdad que son medias de jugadores de la mejor liga del mundo. Igual nosotros no lo valoramos, pero la gente de fuera sí. También nos piden botas, guantes, camisetas, pero ese material hay que solicitárselo a ellos. Cada jugador tiene 25 camisetas gratis.

¿Estrenan los futbolistas botas en cada partido?

No, no, qué va. En el Leganés, tienen cuatro o cinco juegos de botas por temporada. Que estén limpias es cosa nuestra. Intentamos que, cuando se las pongan, parezcan nuevas.

Sois un poco confidentes, ¿no?

Sí, los fisios y los utilleros somos los que más conocemos a los jugadores. A veces alguno se queja del entrenamiento, si le duele algo, si ha salido y está más cansado o si ha tenido algún problema con la pareja… Son confidencias para lo bueno y para lo malo, y de eso no se puede enterar nadie.

¿Conoces muchos secretos?

Alguno, pero los guardo bien. Que haya mujeres en el vestuario es también bueno para ellos. Escuchamos más que los hombres y se sueltan más con nosotras.

¿Qué lleva la bolsa de un jugador?

Un mínimo de dos pares de botas, la toalla, los calzoncillos, las chanclas, los calcetines, las medias, las espinilleras, el pantalón de jugar, tres camisetas, sudadera, camiseta y pantalón largo para calentar y térmicas. Y, si hace frío, hay que meter guantes, bragas de cuello y gorro.

¿Gorro?

Sí, para el banquillo. Creo que no me he dejado nada.