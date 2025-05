El Malagueño culmina una gran temporada con el ascenso en La Rosaleda

Juan Ramón Padilla Domingo, 4 de mayo 2025, 14:15 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

El Atlético Malagueño cumplió con su primera cita con la posibilidad de ascender, y no la desaprovechó. Con cerca de 5.000 aficionados en las gradas de La Rosaleda, logró vencer 2-0 al Mancha Real y acabar como campeón del Grupo 9 de la Tercera RFEF y no tener que jugársela en la última jornada ante su perseguidor, el Real Jaén. Sería Cbupete el que se encargaría de dar la victoria desde el punto de penalti cuando sólo llevaba diez segundos sobre el césped. El máximo goleador del grupo ha vivido un fin de semana que no olvidará, siendo objeto de dos penaltis, que han dado las victorias al Málaga y a su filial. Evidentemente, al jugar ante el Granada casi todo el partido, estaba en el banquillo para cuando hiciese falta su aportación ofensiva y goleadora, y así sería. El filial malaguista fue fiel a su juego más en la segunda parte, demostrando que ha sido intratable como local, ganando 16 partidos en casa y sólo empatando uno. Y un dato demoledor, sólo recibió tres goles en su feudo.

Juan Francisco Funes, el técnico lojeño del Malagueño presentó la siguiente alineación: Céspedes de portero; los laterales Rafita y Márquez; los centrales Recio y Santaella: de pivote defensivo, Valcárcel; por delante Rafa y Arriaza; dos jugadores de interiores, Jesús Martin por la derecha y Abreu por la izquierda y como delantero centro, Juanma Hernández.

El equipo celebra la victoria, pase al ascenso.

El Atlético Mancha Real llegaba a La Rosaleda en una situación cómoda y sin nada que decir ni para la zona de ascenso, ni peligro por el descenso. Entrenado por uno de los técnicos con más partidos en Tercera, José Juan Aybar, se enfrentaba a Juan Francisco Funes, que a pesar de su juventud, acumula un gran bagaje en la Tercera.

No se echó en exceso atrás el conjunto jienense y supo sostener a un filial que sobre todo atacaba por su flanco derecho pero sin excesivos sobresaltos sobre la portería de Lopito. Lo más destacado de la primera parte fue una jugada donde Juanma Hernández pudo buscar la espalda de los centrales, pero ante la salida del portero, lanzó muy desviado. De nuevo, buscando la debilidad por la izquierda del Mancha Real, Jesús Martín buscó un centro envenenado que despejó Lopito. Y casi al final de la primera parte, Abreu, de las pocas jugadas fabricadas por la izquierda, lanzó sobre el exterior de la red. El Mancha Real no apareció por la portería de Céspedes que apenas tocó la pelota en la primera parte. Al descanso se marchaba el Malagueño «ascendido», ya que el Jaén tampoco podía con el Torreperogil.

No hubo cambios en el comienzo de la segunda parte, pero si parecía más incisivo el conjunto local que en el minuto 54 puso una falta lanzada por Valcárcel, despejado por Lopito. Minutos después, se le anuló un gol a Recio de cabeza, tras un rechace en una falta, por considerar fuera de juego del central malagueño. El asedio empezó a ser insistente, y Rubén Sánchez, que acababa de entrar, hizo lucir a Lopito en una falta y Jesús Martín perdonó el uno a cero con un remate en el área. Pero llegó el momento Chupete para recibir la pena máxima y no perdonar desde los once metros. Su rival, sólo tuvo una opción en una falta, bien solventada por Céspedes. Con uno menos en la recta final, el Malagueño redondeó la victoria con el 2-0 de Rubén Sánchez, tras varios rechaces. El final del partido desató la locura al grito de ¡campeones, campeones!.