Sonia Bermúdez: «Es el debut soñado, salvo porque no me gusta que saliera lesionada una jugadora»

Sonia Bermúdez se estrenó como seleccionadora española en La Rosaleda con una goleada asombrosa ante Suecia (4-0) y España ya tiene un pie y ... medio en la final de la Liga de Naciones femenina, torneo de la que es la vigente campeona. La vallecana comentó en rueda de prensa que «es el debut soñado», salvo porque «se ha marchado lesionada una jugadora», Salma Paralluelo, que a ojos de Bermúdez recibió «una patada dura por detrás. Estamos esperando a ver el alcance. Ha salido triste, esperemos que no sea nada».

Acerca de su debut en el cargo, Sonia Bermúdez aseveró que «nunca lo voy a olvidar. Siempre voy a estar agradecida a Málaga porque nos hemos sentido muy arropados». No obstante, no pudo elegir entre el estreno con la selección como jugadora o como seleccionadora: «Ambos son días muy especiales. Ser futbolista es lo mejor que hay y lo he disfrutado mucho, pero también disfruto entrenando. Mi filosofía de vida es el vivir el día a día y disfrutar cada momento, aprovecharlo».

Sobre ese juego brusco y agresivo del combinado sueco, la nueva preparadora de La Roja dijo que no le sorprendió, y que «se puede cortar sacando tarjetas antes. Se esta jugando con la salud de las futbolistas. Pero prefiero quedarme con que hemos ganado».

La lesión de Salma Paralluelo provocó que ingresara en el terreno de juego Claudia Pina, que acabó siendo nombrada como la mejor jugadora del partido gracias a su doblete. Bermúdez comentó sobre la azulgrana que la ve capaz de actuar en muchas posiciones: «Puede jugar como extremo, en punta, de falso 'nueve' o como interior. Tiene muchísimo gol (es ahora mismo la 'pichichi' de Primera División) y se ubica muy bien el campo. Estamos muy contentos por ella porque ha hecho un gran partido, igual que todo el equipo».

En un fútbol en el que cada vez hay más partidos, el formato de la Nations League ha cambiado, pasando de una 'Final Four' a una semifinal y final, ambas rondas a doble partido, lo que abulta todavía más el calendario: «El formato es el que es y no lo podemos cambiar. Vamos a pensar en celebrar ahora y mañana a pensar en la vuelta, porque sé cómo funciona el fútbol y un día ganas y al otro puedes tener un mal día».

Sobre el momento en el que se fundió en un abrazo con Jennifer Hermoso, que volvía a vestir la camiseta de la selección, Bermúdez dijo que la '10' «se había emocionado. Es normal, porque vestir la camiseta de España es increíble. Más que en los minutos que ha jugado, creo que habría que destacar que ha vuelto. Ya pensaremos en el rol que tendrá cada jugadora».