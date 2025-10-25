Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sonia Bermúdez se abraza con Claudia Pina. Migue Fernández

Sonia Bermúdez: «Es el debut soñado, salvo porque no me gusta que saliera lesionada una jugadora»

«Siempre voy a estar agradecida a Málaga, nunca lo voy a olvidar», dijo la nueva seleccionadora española sobre su estreno en el puesto

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:38

Sonia Bermúdez se estrenó como seleccionadora española en La Rosaleda con una goleada asombrosa ante Suecia (4-0) y España ya tiene un pie y ... medio en la final de la Liga de Naciones femenina, torneo de la que es la vigente campeona. La vallecana comentó en rueda de prensa que «es el debut soñado», salvo porque «se ha marchado lesionada una jugadora», Salma Paralluelo, que a ojos de Bermúdez recibió «una patada dura por detrás. Estamos esperando a ver el alcance. Ha salido triste, esperemos que no sea nada».

