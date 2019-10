«La solución del Málaga es muy clara si quiere tomarla» López Nieto, con Undiano Mallenco durante la pretemporada. / SUR «Nunca me han ofertado estar en el club; si fuera así en un proyecto fuerte, a lo mejor me lo podría plantear, pero estoy muy a gusto en la Liga», recalca SERGIO CORTÉS Domingo, 6 octubre 2019, 00:40

–Usted siempre ha hecho gala de su malaguismo. ¿Cómo ve la situación del club?

–Por el puesto que tengo no me puedo manifestar como quisiera. Puntualmente en 2012, con el Málaga en Champions, dije que ese no era el camino y recibí un aluvión de críticas. Hace un año, en una charla en Alhaurín de la Torre, volví a repetirlo. Y ahora incido en lo mismo, aunque la situación es más complicada. La receta la conoce todo el mundo y queda saber si se aplica o no. La solución es muy clara si quiere tomarla. Ahora, si uno va al médico, le dicen lo que debe tomar aunque sea un proceso dificultoso y no se hace, entonces es muy complicado. Debe prevalecer el interés general, pero prevalece un interés particular y no sé si ese interés particular lo sabe y lo quiere. Esa es la realidad.

–¿Habla mucho con responsables de LaLiga sobre esta cuestión?

–Claro. Y puedo trasladar que LaLiga está por la labor de ayudar dentro de los parámetros lógicos. Para LaLiga no es bueno que un club como el Málaga se caiga. Málaga es una plaza importante y tiene un club con solera, pero el Málaga debe cumplir con las pautas marcadas por LaLiga.

–¿Alguna vez le han planteado recalar en el Málaga?

–Nunca me lo han ofertado de manera directa. Llevo muchos años colaborando con LaLiga y estoy muy a gusto. Si hubiera un proyecto interesante y me lo ofrecieran, porque en Málaga hay mucha gente preparada, a lo mejor me lo podría plantear, aunque estoy muy a gusto donde estoy. Tendría que tratarse de un proyecto serio y fuerte. Y sobre todo que confiaran en mí, porque de lo contrario ni me lo plantearía.

–¿Echa de menos la gestión en la administración pública?

–Han sido muchos años, 16, una etapa bonita de la que me siento satisfecho. He tenido la oportunidad de trabajar con equipos importantes y de conseguir logros relevantes siempre desde la discreción. Es una página pasada y estoy en mi mundo, que es el fútbol, pero tengo un gratísimo recuerdo de los equipos con los que he trabajado y en particular ese último grupo humano en la Diputación. Echo de menos ese día a día con ellos.