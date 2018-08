Silva sigue los pasos de Piqué e Iniesta y anuncia su despedida de la selección española RODRIGO ERRASTI Martes, 14 agosto 2018, 00:13

madrid. David Silva comunicó ayer que deja una selección española que se lo ha dado «todo» y le ha permitido crecer «como jugador y como persona» desde las categorías inferiores. «Han sido días y semanas de reflexión y análisis para tomar la decisión y sin duda es una de las elecciones más difíciles de mi carrera que comunico con agradecimiento y humildad».

Antes de viajar a Rusia había explicado que sería su última Copa del Mundo, aunque no había cerrado la puerta a llegar a la Euro 2020. «Ya tengo una edad (32 años) y este es mi último Mundial y me gustaría aprovecharlo. Me falta un golito», dijo rememorando los títulos en el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas, en Austria y Suiza 2008 y en Polonia y Ucrania 2012.

«Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos», explica en su escrito en el que insiste en dar las gracias a los aficionados, todos sus compañeros y técnicos.

De este modo, el canario que con sus 35 goles en 125 partidos es el cuarto goleador histórico de España se une a Gerard Piqué y a Andrés Iniesta que anunciaron no seguirán en La Roja con Luis Enrique, que dará su primera lista el próximo 31 de agosto.